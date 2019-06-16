İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Olaya ilişkin kendi istihbarat çalışmalarını yaptıklarını belirten Hunt, "Tanker saldırılarının arkasında İran'ın olduğuna neredeyse eminiz" ifadelerini kullandı. Hunt ayrıca taraflara itidal çağrısı yaptı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo da saldırıların arkasında İran'ın olduğunu söylemişti. Tahran yönetimi ise iddiaları reddediyor.