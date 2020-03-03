İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Raab ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 34 Türk askerinin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Raab, Türkiye'ye ve Türk halkına taziyelerini iletti.
Raab, Türkiye'nin NATO bünyesindeki en önemli müttefiklerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin Suriye'de yeniden ateşkesi tesis etme ve Şam rejiminin zalimane saldırılarından sivilleri koruma çabalarını destekliyoruz." şeklinde konuştu.
İdlib'de Rusya ve rejimin saldırılarından duydukları endişeyi belirten Raab, "Açıkça uluslararası hukuka ve insan onuruna aykırı olması nedeniyle rejim ve Rusya'nın saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Raab, Türkiye'nin krizin başından bu yana özellikle mültecilere yönelik politikalarıyla büyük bir yük üstlendiğine işaret ederek, Türkiye'nin aynı zamanda siyasi çözümün Soçi süreciyle bulunması adına ortaya koyduğu çabaların altını çizdi.
İngiltere'nin hem Suriyeli mültecilere hem de ev sahibi Türkiye'ye destek olmak noktasında taahhütlerini yerine getirdiğini kaydeden Raab, herhangi bir baskı altında kalmadan bölgeye insani yardımın sağlanması gerektiği değerlendirmesini yaptı.
- "Birlikte çalışmamız büyük önem taşıyor"
İdlib'de rejim saldırıları sonrası Türkiye'den Avrupa'ya geçmeye çalışan çok sayıda göçmen olduğunu aktaran İngiliz Bakan, "Birlikte çalışmamız büyük önem taşıyor. Yeni bir göçmen dalgası, özellikle Türkiye'nin Batı sınırında olmak üzere bu konuları birlikte ele almamız önemli." dedi.
Raab, ülkesinin Suriye krizine en fazla fon sağlayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, krizin başından bu yana 3,1 milyar sterlin katkıda bulunduklarını, Suriye'deki çeşitli alanlardaki projelere geçen yıldan bu yana 220 milyon pounddan fazla yardım sağladıklarını anlattı.
Türkiye ve İngiltere'nin ortak güvenlik kaygıları olduğuna vurgu yapan Raab, "İngiltere için NATO müttefiki, G20 üyesi, Avrupa Konseyinin kurucu üyesi olarak Türkiye, İngiltere için vazgeçilmez bir ortaktır." şeklinde konuştu.
Raab, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerine dikkati çekerek, İngiltere parlamentosunun HPG ve TAK'ın da PKK'nın uzantısı olarak terör örgütleri listesine ekleme kararı aldığını anımsattı.
- "Serbest ticaret anlaşması önceliklerimiz arasında"
Türkiye ile İngiltere arasındaki yakın dostluğun, insan hakları, hukukun özgürlüğü gibi konularda yakından çalışmalarına imkan sağladığını aktaran Raab, "Önceliklerimizden biri, 2020 yılı içerisinde Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını imzalamak olacaktır." diye konuştu.
Raab, iki ülke arasındaki dostluğun her zamankinden daha büyük önem taşıdığını belirterek, "İhtiyacınız olan her zaman sizin yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.
Bir gazetecinin Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge konusunda yönelttiği soruya Raab, şöyle cevap verdi:
"Türk dostlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Uçuşa yasak bölge konusunda detayları dikkatli şekilde incelemeliyiz. Bu, ileriye dönük atılacak önemli bir adım. Ne derece uygulanabilir olduğunun incelenmesi lazım. Bunun ardında yatan nedeni, düşünceyi anlıyoruz ancak buna çok dikkatli bir şekilde odaklanıp konuyu ele almak gerekir. Genellikle Türkiye'nin oynadığı rol gözardı ediliyor gibi görünüyor ama biz İngiltere olarak Türkiye'nin oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz."
(Bitti)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!