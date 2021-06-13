Raab, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G7 Zirvesi sırasında "Kuzey İrlanda'nın İngiltere'nin bir parçası olmadığını" söylediği iddialarının ardından yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı liderlerin Kuzey İrlanda'yı İngiltere'den "bir şekilde ayrı bir ülke" olarak nitelendirmesinin "saldırgan" olduğunu belirtti.
Kuzey İrlanda'nın İngiltere'nin geri kalanından ayrı olduğu düşüncesinin AB tarafından yıllardır dile getirildiğine işaret eden Raab, bunun AB'nin Kuzey İrlanda ile ilgili "gerçekleri anlamada bir başarısızlığı" olduğunu, işletmelerde ve topluluklarda zarara yol açtığını kaydetti.
MACRON, DİYALOĞU YENİDEN BAŞLATMAYI ÖNERDİ
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Macron'un İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmede, Brexit Anlaşması'na uyulması halinde iki ülke arasındaki diyaloğu yeniden başlatmayı önerdiği aktarıldı.
Macron'un, AB'den ayrılma kararının İngiltere'ye ait olduğunu, bu nedenle Johnson'a verilen sözlerin tutulması gerektiğini söylediği belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın (Macron) söylediği Toulouse ve Paris aynı coğrafi topraklarda yer alıyor, Kuzey İrlanda ise bir adada bulunuyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Macron'un bu konuda Fransa ile Kuzey İrlanda arasında karşılaştırmanın yapılamayacağını vurgulamak istediği aktarıldı.
Johnson'ın, protokolle ilgili görüşmede, Toulouse'dan gelen sosislerin Paris'e taşınamaması halinde Macron'un ne yapacağını sorarak açıklamaya çalıştığı öne sürülmüştü.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın, dün G7 Zirvesi kapsamında, Macron ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Kuzey İrlanda Protokolü'ndeki pozisyonuna duyduğu güveni dile getirmişti.
Johnson, pragmatizm ve her tarafta uzlaşma arzusunu Macron'a açıkça aktarmış ancak Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma) tüm boyutlarıyla korunmasının da çok önemli olduğunun altını çizmişti.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Macron'un Johnson'ı uyardığı ve kendisine İngiliz hükümetinin Brexit Anlaşması konusunda sözlerini yerine getirmesi gerektiğini söylediği belirtilmişti.
Açıklamada, "Macron, bu yeniden angajmanın İngilizlerin Avrupalılara verdikleri sözü ve Brexit Anlaşması'nın tanımladığı çerçeveyi yerine getirmesini gerektirdiğini şiddetle vurguladı." ifadesi kullanılmıştı.
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