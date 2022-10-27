İngiltere Dışişleri Bakanı, LGBT futbol taraftarlarından Katar Dünya Kupası'nda 'saygılı olmalarını' istedi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kasım ayında başlayacak Katar'daki Dünya Kupası'na gidecek olan LGBT futbol taraftarlarına "biraz esnek ve uzlaşmacı" davranmalarını söyledi.
LBC radyosuna bugün yaptığı konuşmada bakan, İngiltere ve Galler'den Katar'a gidecek taraftarlara, homoseksüel ilişki yaşanmasının yasak olduğu "evsahibi ulusa saygılı" olmalarını söyledi.
Birkaç saat sonra Başbakanlık sözcüsü, LGBT taraftarlardan, Katar'ı ziyaret etmeleri halinde "kimliklerinden taviz vermelerinin beklenemeyeceğini" kaydetti.
İşçi Partisi ise, Cleverly'nin "şoke edici şekilde duyarsız" konuştuğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Cleverly, Sky News'e verdiği başka bir röportajda da söylediklerini tekrarladı.
"Bunlar Müslüman ülkeler, kültürel çıkış noktaları bizden çok farklı. Bir ülkede ziyaretçiyseniz, evsahibi ülkenin kültürüne saygı duymanın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Homoseksüellerin ölümle cezalandırılabildiği bir ülke olan Katar'da Dünya Kupası gerçekleştirme kararı, LGBT grupları tarafından eleştirilmişti.
İngiltere ve Galler, Katar'da en az üç maç oynayacak.
Bu yıl başında LGBT kuruluşları FIFA ile görüşmüş, LGBT taraftarların güvenliğinin garantiye alınması sürecinin yavaş işlediği ve Katar tarafından verilen güvencelerin yetersiz olduğu söylenmişti.
İşçi Partisi lideri Keir Starmer dahil bazı siyasetçiler Katar'ın insan hakları ihlalleri nedeniyle turnuvaya gitmeyeceklerini açıkladı.
Cleverly, Dünya Kupası'na katılabileceğini, İngiltere'nin "Orta Doğu'da inanılmaz önemli ortakları" olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları Katarlı yetkililerin Salı günü İngiliz aktivist Peter Tatchell'in Doha'da tek başına gerçekleştirdiği LGBT hakları protestosunu durdurmasının ardından geldi.
Tatchell bunun herhangi bir Körfez ülkesinde gerçekleştirilen ilk LGBT hakları protestosu olduğuna inandığını belirtmiş; dışişleri bakanının Dünya Kupası'na katılmaması, onun yerine "rejim tarafından uygulanan tacize dikkat çekmesi" gerektiğini söylemişti.
Aktivist, Cleverly'nin katılımının "ırkçı, cinsiyetçi, homofobik rejime göz yummak" anlamına geleceğini ifade etmişti.
Muhalefetin dijital, kültür, medya ve spor sözcüsü Lucy Powell da "Spor herkese açık olmalı. Katar'ın insan, işçi, LGBT+ hak ihlalleri nedeniyle pek çok taraftar, takımlarını desteklemek için turnuvaya katılamayacak" dedi.
"Hükümet, taraftarları bu duruma soktuğu için FIFA'yı zorlamalı, katılacak tüm taraftarlar için tam güvenliği garantilemeli, ayrımcı değerleri savunmamalı" diye ekledi.
Liberal Demokrat Parti'den milletvekili Layla Moran da Dünya Kupası'nın Katar gibi insan hakları ihlallerini sporla temize çıkaran ülkeler tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi.
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İngiltere Dışişleri Bakanı, LGBT futbol taraftarlarından Katar Dünya Kupası'nda 'saygılı olmalarını' istedi/ingiltere-disisleri-bakani-lgbt-futbol-taraftarlarindan-katar-dunya-kupasi-nda-saygili-olmalarini-is-3533231
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