İngiltere Dışişleri Bakanı: Çatışmalar uzayabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya ile Ukrayna konusunda müzakerelerin devam edemeyeceğini, Moskova komşusunda asker bulundururken çatışmanın uzayabileceğini söyledi.

Truss, "Ruslar müzakereler konusunda ciddiyse, birliklerini Ukrayna'dan çekmeli. Ukraynalıların kafasına silah dayayıp müzakere edemezler. Açıkçası, ben bu sözde müzakere çabalarına güvenmiyorum" dedi.

"Bu Putin dönemin sonu olabilir" diyen Truss, "Önümüzdeki haftalarda daha çok oligarka yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.