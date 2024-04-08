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        Haberler Dünya İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: İsrail'e desteğimiz koşulsuz değil

        İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: İsrail'e desteğimiz koşulsuz değil

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ülkesinin İsrail'in kendisini savunma hakkına verdiği desteğe işaret ederek, "Tabii ki bu desteğimiz koşulsuz değil. Başarılı bir demokrasiden uluslararası insancıl hukuka uymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 06:20 Güncelleme: 08.04.2024 - 06:20
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        İngiltere: İsrail'e desteğimiz koşulsuz değil
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        İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, İsrail'in Gazze saldırılarının başlangıcının üzerinden geçen 6 ayı The Sunday Times'a yazdığı makalede değerlendirdi.

        Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarına yönelik saldırıya değinen Cameron, 3 İngiliz vatandaşının da yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

        İsrail'in hatasını kabul edip sorumluluğu aldığına işaret eden Cameron, bunun bir daha yaşanmaması gerektiğini belirtti.

        Fotoğraf: EPA

        Cameron, "Aylardır Başbakan (Rishi Sunak) ve ben, İsrail'i Gazze'ye daha fazla yardım girişini sağlamaya çağırıyor, çözülmesi gereken sıkıntılara dikkati çekiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Yeni yardım koridorlarının açılıp daha fazla sınır kapısından yardım girişinin sağlanacağı haberinin sevindirici olduğunu vurgulayan Cameron, "Sözlerin eyleme dönüşmesi gerekiyor çünkü aksi halde yaşanacak kitlesel açlık, üzerine düşünülmesi gereken kötü bir ihtimal." ifadesini kullandı.

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        Cameron, yardımın dağıtımının da önemine dikkati çekerek, "İnsani yardım kuruluşlarının temsilcilerini, Gazze'de yardım faaliyetlerini yürüten İsrail kurumu Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimine (COGAT) katılmaya çağırıyorum." açıklamasını yaptı.

        "İSRAİL'E DESTEĞİMİZ KOŞULSUZ DEĞİL"

        Cameron, "Hamas yok edilmeden" acil ve kalıcı ateşkesin mümkün olmadığını savundu.

        Çatışmalara verilecek geçici aralarla esirlerin Gazze'den çıkışı, yardımların ise bölgeye girişinin sağlanabileceğini belirten Cameron, Hamas yöneticilerinin Gazze'yi terk etmesi ve kullandıkları yapıları ortadan kaldırması halinde bölgede sorunun askeri değil siyasi yollarla çözüleceğini de öne sürdü.

        Cameron, İsrail'in kendisini savunma hakkına destek vermeyi önemsediklerini kaydederek, "Tabii ki bu desteğimiz koşulsuz değil. Başarılı bir demokrasiden uluslararası insancıl hukuka uymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Gazze'deki saldırıların sona ermemesi ihtimaline de değinen Cameron, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Başımızı ellerimizin arasına alıp sonu gelmeyebilecek bir savaşın sona ermesini bekleyemeyiz. İşgalci güç olan İsrail'in Gazze halkına karşı sorumlulukları var. Bu aynı zamanda uluslararası toplumun insanları güvende tutup ihtiyaçlarını karşılama konusunda İsrail'le çalışması anlamına geliyor."

        *Haberin görseli EPA tarafından servis edilmiştir.

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