İngiltere'den Ukraynalılara kolay vize

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesine sığınmak isteyen Ukraynalıların vize sürecine ilişkin güncellemeleri paylaştı.
Sürecin daha hızlı ve basit hale getirilmesi için bazı değişiklikler yaptıklarını belirten Patel, konuşmasında şunları kaydetti:
"15 Mart Salı gününden itibaren pasaport sahibi Ukraynalıların, İngiltere'ye gelmeden önce biyometrik bilgilerini vermek için vize başvuru merkezine gitmelerine gerek kalmayacaklarını duyuruyorum. Bunun yerine, başvuruları değerlendirildikten ve uygun kontroller tamamlandıktan sonra, programa uygun olduklarına ve İngiltere’ye gelebileceklerine dair doğrudan bir bildirim alacaklar. Kısacası, pasaportlu Ukraynalılar, nerede olurlarsa olsunlar, tamamen çevrim içi olarak buraya gelmek için izin alabilecekler ve İngiltere'de bir kez biyometriklerini verebilecekler."
Bakan Patel, ilerleyen günlerde iç güvenliği korumak için daha fazla değişikliğin yapılması durumunda parlamentoyu bilgilendireceğini de belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle komşu ülkelere geçen Ukraynalı mültecilerin sayısı 2 milyona geçerken İngiltere'nin şu ana kadar sığınma talebinde bulunan 760 Ukraynalıya vize vermesi tepkilere neden olmuştu.
Fransa'nın kıyı kenti Calais'ten İngiltere'ye geçmeye çalışan yaklaşık 600 mültecinin mahsur kaldığı ve birçoğunun evrak eksikliği nedeniyle geri çevrildiği bildirilmişti.
Avrupa'nın farklı şehirlerindeki İngiliz konsolosluklarına vize başvurusunda bulunmak isteyen Ukraynalılara sınırlı sayıda randevu verilmesi, sürecin yavaş ve karmaşık olması hem iktidar hem de muhalefetteki milletvekilleri tarafından eleştirilmişti.
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