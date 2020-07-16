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İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Rus siber korsan grubu APT29'un Kovid-19 aşısını çalmaya çalıştıklarını açıkladı.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus siber korsanların Kovid-19 aşısının ve salgınının tedavisinin formülünü çalmak için saldırıda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, akademik kurumların ve farmakoloji kurumlarının saldırı altında olduğunu bildirildi.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratıyla ilişkili olduğunu öne sürdü.

Açıklamada Rus siber korsanlarının Kovid-19 aşısını çalma girişimlerinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab bunun kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyerek, "Diğerleri bencil çıkarlarını sürdürürken, İngiltere ve müttefikleri aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çalışmalarına devam edecektir" açıklamasında bulundu.