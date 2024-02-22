İngiltere'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünde Rusya'ya yeni yaptırım kararı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığından Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümünden iki gün önce yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik 50'den fazla kişi ve kuruluşu kapsayan yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, yaptırımın, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini gösterdiği kaydedildi.

Yaptırımların, roket fırlatma sistemleri, füzeler ve patlayıcılar gibi mühimmat sağlayanlara baskı uygulayacağı aktarılan açıklamada, yaptırımların, Rusya'nın önemli gelir kaynaklarını da hedef alacağı, metal, elmas ve enerji ticaretini kısıtlayacağı ve finansmanını her açıdan keseceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürecek

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Uluslararası ekonomik baskımız, Rusya'nın bu yasa dışı işgali finanse edemeyeceği anlamına geliyor. Yaptırımlarımız, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i mücadele ettiği savaşı finanse etmek için çaresizce ihtiyaç duyduğu kaynaklardan mahrum bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Cameron, zorbalık karşısında pes etmeyeceklerini vurgulayarak, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.