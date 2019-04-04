Meclis'teki bir oturumda konuyu gündeme getiren Ogbeh, "Londra'dan pizza getirtmek için cep telefonlarını kullanan Nijeryalılar olduğunu biliyor musunuz? British Airways getiriyor, sabah havaalanından alıyorlar" diyerek isyan eden ve durumu 'sinir bozucu' olarak tanımlayan Ogbeh, buna bir son verilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu. Bakan, pizza sipariş edenlerin isimlerini açıklamadı.

Bazı Nijeryalı sosyal medya kullanıcıları ise Obgeh'in açıklamalarına tepki göstererek "Bizim bu durumdan niye haberimiz yok?" yönünde paylaşımlarda bulundu.