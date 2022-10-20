İngiltere'den İran'a yeni yaptırım

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya, Ukrayna'yı vurmak için kullanılan İHA tedarik etmekten sorumlu İranlı kişi ve işletmelere yeni yaptırımların uygulanacağı bildirildi.
Rusya'nın, Ukraynalıları enerji, ısınma ve sudan mahrum bırakmak amacıyla başkent Kiev'de ve Ukrayna genelinde hem sivil hedeflere hem de kritik altyapıya saldırmak için insansız hava araçlarını kullandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İran, bu insansız hava araçlarını tedarik ederek aktif olarak savaş çığırtkanlığı yapıyor, Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarına yönelik iğrenç saldırılarından faydalanıyor ve halkın acılarına ve kritik altyapının yıkımına katkıda bulunuyor. Hem Rusya hem de İran, bu silahların İran'dan transferini kontrol eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ediyor."
Yaptırım uygulanacak isimler arasında İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Endüstriyel İlişkiler Birimi Başkanı General Seyid Kureyşi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri İnsansız Hava Araçları Komutanı Tuğgeneral Said Agacani yer alıyor.
"İRAN'IN KÜRESEL GÜVENLİKTEKİ İSTİKRARSIZLAŞTIRICI ROLÜNÜN AÇIK KANITI"
Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İran'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı "acımasız ve yasa dışı savaşına" verdiği desteğin üzücü olduğunu ifade etti.
Clevery, "Bugün, Rusya'nın Ukraynalı sivilleri hedef almak için kullandığı insansız hava araçlarını tedarik edenlere yaptırım uyguluyoruz. Bu, İran'ın küresel güvenlikteki istikrarsızlaştırıcı rolünün açık kanıtıdır." ifadesini kullandı.
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