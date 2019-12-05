İngiltere'nin ünlü gazetesi Guardian'a göre West Ham kalecisi Roberto ara transferde Süper Lig'e gelebilir.

Premier Lig'den Süper Lig'e gelen bir diğer kaleci Roberto mu olacak?

Bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 15 gol yiyen Roberto Jimenez Gago kaledeki yerini David Martin'e kaptırdı. Guardian'ın iddiasına göre, West Ham, 33 yaşındaki file bekçisini ara transferde satmak ve yeni bir kaleci almak istiyor.