Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla aralarında dil eğitimi için giden kaymakamlarında bulunduğu 167 kişi, İngiltere'den kalkan uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüs ve minibüslerle Kütahya kent merkezine taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Andız Mahallesi'ndeki KYK Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. AA'nın haberine göre; polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak.

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