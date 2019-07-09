Mesut Özil için İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. SKY Sports'un haberine göre Fenerbahçe, maaşının bir bölümünü ödemek koşuluyla Arsenal'den Mesut Özil'i kiralamak istiyor.

Arsenal'in maaş bütçesinde indirime gitmek istediği vurgulanırken Türk asıllı Alman yıldızın takımda en çok maaş kazanan futbolcu olduğunun altı çizildi.

11.5 MİLYON EURO MAAŞIN BİR BÖLÜMÜ KARŞILANACAK

İngiliz ekibinden yıllık 11.5 milyon euro maaş alan 30 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi. Fenerbahçe, Mesut'un maaşının bir bölümünü ödemeyi teklif ederken kalan maaşın Arsenal tarafından ödenmesini istedi.

Sporx'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Mesut'un maaşını sponsorlar tarafından karşılayacağı iddia ediliyordu. Arsenal'in de teknik direktör Unai Emery ile arası bozuk olan yıldız futbolcu ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı kaydediliyor.