İngiltere'deki kimyasal saldırıda üçüncü Rus ajanın kimliği tespit edildi

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Polisten yapılan açıklamaya göre, İngiltere'deyken Sergey Fedotov takma adını kullanan Denis Sergeev, eski Rus casusu Sergey Skripal, kızı Yulia ve eski polis memuru Nick Bailey'i öldürmeye çalışmakla suçlandı.

Sergeev'e, 3 cinayete teşebbüsün yanı sıra Sergey Skripal'i öldürmeye yönelik komplo kurmak, Yulia Skripal ve Nick Bailey'e ağır bedensel zarar vermek, kimyasal silah bulundurmak ve kullanmak da dahil olmak üzere 7 suç yönetildi.

Polis, Denis Sergeev'in yanı sıra daha önde kimlikleri tespit edilen diğer 2 saldırgan Aleksandr Mişkin ve Anatoliy Çepiga'yı Rus askeri istihbarat servisi GRU'yla ilişkilendiren kanıtlar bulduklarını duyurdu.

Komiser Yardımcısı Dean Haydon, yaptığı açıklamada, soruşturma ekibinin, bu 3 kişinin daha önce Rusya dışında yürütülen operasyonların bir parçası olarak Rus devleti adına beraber çalıştıklarını gösteren deliller elde ettiklerini bildirdi.

Haydon, "3'ü de tehlikeli kişiler. İngiltere'de insanları öldürmeye çalıştılar ve ayrıca bilinmeyen yollarla İngiltere'ye son derece tehlikeli bir kimyasal silah getirdiler." dedi.

- Kimyasal saldırı

Eski bir çifte ajan olan Sergei Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmişti. Saldırıda Noviçok sinir gazının kullanıldığı tespit edilirken hem Sergei Skripal ile kızı hem de olayı soruşturan polis memuru Nick Bailey, hastanede kaldırılmıştı.

İngiliz hükümeti Rusya'yı cinayete teşebbüsle suçlarken ve bazı Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karar vermişti. 28 ülkenin İngiltere'ye aynı şekilde destek verdiği olayda Mart 2018'in sonuna kadar toplamda 153 Rus diplomat sınır dışı edilmişti.

Rusya ise suçlamaları reddederek, sınır dışı edilmelere aynı şekilde karşılık vermişti.