İngiltere'deki göçmen merkezine "aşırı sağ görüşlere sahip bir kişi" saldırdı
İngiltere'nin doğusundaki Dover'de bulunan, göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar kaldıkları bir merkeze 30 Ekim'de alev alan patlayıcılarla yapılan saldırıyla ilgili polis, "saldırıyı düzenleyenlerin motivasyonunun aşırı sağ ideoloji" olduğunu açıkladı.
İngiltere'nin doğusundaki Dover'de bulunan, göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar kaldıkları bir merkeze 30 Ekim'de alev alan patlayıcılarla yapılan saldırıyla ilgili polis, "saldırıyı düzenleyenlerin motivasyonunun aşırı sağ ideoloji" olduğunu açıkladı.
Buckinghamshire bölgesindeki High Wycombe'dan Dover'a giden 66 yaşındaki saldırgan Andrew Leak, geçen hafta Pazar günü göçmen merkezine alev alan ve yangın çıkmasına yol açan patlayıcılar fırlattı.
Leak'ın, saldırının hemen ardından intihar ettiği düşünülüyor.
Güney Doğu Terörle Mücadele Polisi (CTPSE) incelemede ortaya çıkan kanıtların, Leak'ın bu saldırıyı "aşırı sağ terörist ideolojiyle yaptığını" gösterdiğini açıkladı.
CTPSE'den Tim Jacques, "Şu ana kadar topladığımız kanıtlara baktığımızda, saldırganın akıl sağlığının önemli bir faktör olduğunu görsek de, şüphelinin asıl motivasyonunun radikal bir ideolojiyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da, saldırının terörizmle bağlantılı olduğunu söylemek için yeterli" dedi.
Şu an silinmiş olan ve Leak'in adına kayıtlı olan bir Facebook hesabında, Müslümanlara yönelik düşmanca ifadeler içeren paylaşımlar vardı.
Göçmen merkezinde kalan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Geçen hafta Pazar günü yerel saatle 11.22'de polisin çağrıldığı olayın ardından Dover'da kalan yaklaşık 700 göçmen, Manston'a sevk edildi.
Hükümetin denetçileri Manston'da belirlenen sınırın çok üzerinde göçmenin kötü koşullarda kaldığı konusunda uzun zamandır uyarılarda bulunuyor. Bu merkeze şimdi 700 göçmen daha yerleştirildi.
Bugün polis tarafından yapılan açıklamada, Leak'in aşka birileriyle birlikte çalıtığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve kamuya yönelik daha geniş çaplı bir tehdit olmadığını söyledi.
Açıklamaya göre inceleme devam ediyor, Leak'in ölümüyle ilgili de Salı günü ayrıca bir soruşturmanın açılması planlanıyor.
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İngiltere'deki göçmen merkezine "aşırı sağ görüşlere sahip bir kişi" saldırdı/ingiltere-deki-gocmen-merkezine-asiri-sag-goruslere-sahip-bir-kisi-saldirdi-3536056
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