İngiltere'de Yüksek Mahkeme kararı: BBC, kadınlar için tehdit oluşturduğu öne sürülen MI5 ajanının adını açıklayamaz

BBC'nin; partnerine şiddet uyguladığı, kadınlara karşı tehdit oluşturduğu öne sürülen ve davası süren MI5 ajanının adını açıklaması mahkeme kararıyla yasaklandı.
İngiltere'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Martin Chamberlain, X olarak adlandırılan zanlının isminin verilmesinin hayatını tehlikeye atacağına hükmetti.
Öte yandan yargıç, BBC'nin konuyla ilgili araştırmalarının ve zanlı ile ilgili iddiaların "yeterince ciddi olduğunu ve güvenilir kanıtlara dayandığını" belirtti.
Yargıç ayrıca BBC'nin, zanlının ismini kullanmadan, davayla ilgili haber yapmaya devam edebileceğini açıkladı.
İsim yasağı için mahkemeye başvuruda bulunan Başsavcı Suella Braverman, X'in MI5 ajanı olup olmadığı konusunda yorum yapmadı. Ancak Braverman, isim kullanılmasının bir yandan onun hayatını tehlikeye atacağını, öte yandan insanları ajanlık mesleğinden caydırarak ulusal güvenlik için tehdit oluşturacağını öne sürdü.
BBC ise X'in ulusal istihbarattaki statüsünden faydalanarak eski partnerine baskı yaptığını ve onu korkuttuğunu, bir başka kadını ise taciz ettiği yolunda ciddi iddialar olduğuna dikkat çekti. Braverman'ın ifadelerine itiraz eden BBC, isim kullanılmasının kadınları korumak adına önemli olduğunu savundu.
BBC, MI5'ın aynı zamanda X'in davranışlarının farkına varıp onu zamanında işten çıkarması gerektiğine ilişkin tartışmalara da dikkat çekti.
Davada şu ana kadar tüm duruşmalar basına kapalıydı.
Hükümet yetkilileri, BBC ve avukatları olmadan ifade verdi.
'Öldürecek kadar tehlikeli'
X'in davası devam ediyor.
BBC'nin mahkemeye sunduğu deliller arasında, X'in dava ile bağlantılı kadınlardan birine "tehlikeli bir silah" ile saldırdığını gösteren bir video bulunuyor.
Mahkemede ifade veren ve daha önce hiç tanışmayan iki kadın, X'in insanlar için çok büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.
Kadınlardan bir tanesi, "X'in bir kadını öldürecek kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimliği açıklanmaz ve davranışlarına karşı çıkılmazsa bunu yapacağından korkuyorum" diye konuştu.
Ancak Başsavcı Braverman, kadınların verdiği ifadelerin "güvenilirliği ve motivasyonu" konusunda şüphe uyandıran deliller olduğunu söyledi.
Kamu yararı için çok önemli
BBC, mahkeme kararı sonrası X'in ismini kullanmadan davanın önemli gelişmelerini haberleştirmeye devam edeceğini açıkladı:
"İki kadının X tarafından şiddet gördüğü iddialarını olabildiğince detaylandırarak anlatmak için mücadele ettik. Erkeklerin bu şekilde statülerini kötüye kullanıyor, kadınların üzerinde baskı kuruyor ve devlet kurumlarının buna müdahale etmiyor olma ihtimalinin kamu yararı açısından çok önemli bir konu olduğuna inanıyoruz."
BBC, aynı zamanda mahkemenin X'in kimliğini tam olarak neden gizli tutmayı seçtiğini anlamadığını, davaya kapalı oturum halinde devam edilmesinin "son derece sıra dışı" olduğunu ekledi.
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İngiltere'de Yüksek Mahkeme kararı: BBC, kadınlar için tehdit oluşturduğu öne sürülen MI5 ajanının adını açıklayamaz/ingiltere-de-yuksek-mahkeme-karari-bbc-kadinlar-icin-tehdit-olusturdugu-one-surulen-mi5-ajaninin-adi-3401582
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