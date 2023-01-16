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Haberler Dünya İngiltere'de Yüksek Mahkeme, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına itirazı kabul etti - Dünya haberleri

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına itirazı kabul etti

Birleşik Krallık'ta yakın dönemde yaşanan başbakan ve kabine değişikliklerine rağmen 'sığınmacıları Ruanda'ya gönderme' planı devam ederken, Krallık Yüksek Mahkemesi sığınmacıların gönderilmesi planına yapılan itirazı kabul etti.

Giriş: 16.01.2023 - 21:49 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına itirazı kabul etti - Dünya haberleri
AA / HABERTURK.COM

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasal olduğu yönündeki mahkeme kararının temyize götürülmesine izin verdi.

Mahkemenin önceki kararına itiraz eden bir hayır kurumunun temyiz talebi kabul edildi.

Yüksek Mahkeme, 19 Aralık 2022’de hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının "yasal" olduğuna karar vermişti.

Böylelikle İçişleri Bakanlığı, göçmenleri Ruanda'ya gönderme politikasına karşı açılan davayı kazanmıştı.

AİHM KARARI

İngiltere'de yasa dışı kalan göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran 2022'de, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

AİHM de 14 Haziran'da uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.

Fotoğraf: AA

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