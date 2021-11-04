İngiltere'de vakalar artıyor: Kış zor geçebilir!

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, ülkedeki "çok yüksek" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranlarının, "kış aylarının zor geçebileceği" anlamına geldiğini söyledi.
Profesör Van-Tam, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'deki Kovid-19 vaka oranlarının sonbaharın erken döneminde bu kadar hızlı ilerlemesinin "endişe verici" olduğunu belirtti.
Çok fazla insanın salgının artık bittiğine inandığını söyleyen Van-Tam, "Kişisel olarak kışın zor ayların geleceğini hissediyorum ve (salgın) bitmedi." ifadesini kullandı.
Van-Tam, ülkede Kovid-19 vaka sayılarının, istikrarlı seviyede görünse de hala "çok yüksek" olduğunu hatta Avrupa'nın çoğundan daha yüksek olduğunu vurguladı.
Kovid-19 nedeniyle ölümlerin arttığına ve enfeksiyonların daha büyük yaş gruplarına nüfuz etmeye başladığına dair işaretlerin olduğuna dikkati çeken Van-Tam, mevcut Kovid-19 seviyelerinin, "artık dikkatli olunması gerektiği" anlamına geldiğini ve uzmanların, ilerleyen günlerde verileri analiz etmeye devam edeceğini ifade etti.
"KIŞ AYLARI VE NOEL'DE DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Kovid-19 aşılama programlarının başarısı ve özellikle gelecek birkaç ay içinde insanların ne kadar dikkatli olduğunun, sürecin gidişatını belirleyeceği uyarısında bulunan Van-Tam, kış ayları ve Noel döneminde daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Van-Tam, insanların güçlendirici Kovid-19 ve grip aşılarını yaptırmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.
İngiltere'de dün Kovid-19 nedeniyle 33 bin 865 yeni vaka tespit edilmiş, 293 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede 21 Ekim'de 52 bin 9 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "17 Temmuz'dan bu yana en yüksek vaka sayısı"na ulaşılmıştı.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid da salgının hala tehdit olmaya devam ettiğini, kış aylarında günlük 100 bin Kovid-19 vakası görülebileceği uyarısında bulunmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!