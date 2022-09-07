İngiltere'de yeni kabine ilk toplantısını yapıyor, Başbakan Liz Truss'ın önündeki en acil sorun enerji krizi
İngiltere'de Pazartesi günü iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilen ve dün de başbakanlığı Boris Johnson'dan devralan Liz Truss, birkaç saat içinde oluşturduğu kabinesine kendisine yakın isimleri aldı. Yeni kabine ilk toplantısını yapıyor. Başbakan Truss bugün Meclis'te ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ın ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Truss'ın önündeki en acil sorun hızla artan enerji fiyatları.
İngiltere'de Pazartesi günü iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilen ve dün de başbakanlığı Boris Johnson'dan devralan Liz Truss, birkaç saat içinde oluşturduğu kabinesine kendisine yakın isimleri aldı.
Truss; Maliye Bakanlığına Kwasi Kwarteng'i, Dışişleri Bakanlığına James Cleverly'i ve İçişleri Bakanlığına da Suella Braverman'ı getirdi.
Birçok gözlemci yeni başbakanın önündeki en önemli işlerden birinin aylardır adeta iç savaş yaşayan iktidardaki Muhafazakar Parti'de birlik sağlamak olduğunu söylüyordu. Ama Truss kabinesinde, liderlik yarışındaki rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a yakın hemen hiçbir isme yer vermedi. Boris Johnson'un kabinesinin önde gelen isimlerinin çoğu milletvekili sıralarına geri dönmüş oldu.
Buna karşılık Liz Truss'un basın sözcüsü, yeni başbakanın liderlik yarışının ilk aşamasında kendisine rakip olan Suella Braverman, Tom Tugendhat, Kemi Badenoch, Penny Mordaunt ve Nadhim Zahawi'yi önemli bakanlıklara ve makamlara getirdiğini, bunun partiyi birleştirici olacağını söyledi.
İngiltere'de bugün Avam Kamarası'ndaki Başbakan'a Sorular oturumu öncesinde yeni kabine ilk toplantısını yapıyor.
En önemli gündem maddesi enerji krizi
Truss'ın gündemindeki en önemli sorun yaklaşan kış ayları öncesinde yükselen enerji fiyatları.
Yakın çevresinden ve enerji şirketlerinden sızan haberler, vergileri düşürme sözü veren yeni başbakanın, kamu borçlanması yoluyla enerjiyi subvanse etme ve fiyat artışının bir kısmını karşılama yoluna gideceğine, bunun maliyetinin 100milyar sterlini bulabileceğine işaret ediyor.
Ancak devlet desteğiyle enerji fiyatlarının düşük tutulması uygulamasının ne kadar sürebileceği hala tartışma konusu. Bu konudaki detayların muhtemelen Başbakan Truss, İş Dünyasından Sorumlu Bakanı Jacob Rees Mogg ve Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng tarafından kararlaştırılması, Perşembe günü Kwarteng tarafından Avam Kamarası'nda açıklanması bekleniyor.
Kwarteng bugün Merkez Bankası Başkanı ve önde gelen finans kuruluşlarının yöneticileriyle de bugün biraraya gelerek ekonominin rotasını görüşecek.
İngiltere'nin yeni başbakanının dış dünya ile ilk temasları da dış politika gündeminin önceliklerini belli ediyordu.
Truss'ın telefonda görüştüğü ilk yabancı lider Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy oldu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Truss'un Kiev'i ziyaret davetini "sevinçle" kabul ettiğini söyledi.
Truss daha sonra ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı. İki liderin, İngiltere'nin, Brexit sonrası Kuzey İrlanda için geçerli ticaret kuralları konusunda Avrupa Birliği ile bir anlaşma sağlamasının önemini görüştükleri açıklandı.
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İngiltere'de yeni kabine ilk toplantısını yapıyor, Başbakan Liz Truss'ın önündeki en acil sorun enerji krizi/ingiltere-de-yeni-kabine-ilk-toplantisini-yapiyor-basbakan-liz-truss-in-onundeki-en-acil-sorun-enerj-3518313
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