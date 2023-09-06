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        Haberler Dünya İngiltere'de Wagner'i terör örgütü ilan edecek yasaklama talimatı meclise sunuldu

        İngiltere'de Wagner'i terör örgütü ilan edecek yasaklama talimatı meclise sunuldu

        İngiltere İçişleri Bakanlığı, Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubunu 13 Eylül'den itibaren yasaklı örgütler listesine alınması için parlamentoya yasaklama talimatı taslağı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:40 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:40
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        Karar mecliste: İngiltere Wagner'i terör örgütü ilan ediyor
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        İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen talimat doğrultusunda Wagner üyeleri, iltisaklı kişiler ve destekçilerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı bildirildi.

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        Ukrayna, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya, Mozambik ve Mali'de faaliyetleri bulunan Wagner'e ait mallara da terör örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konabileceği belirtildi.

        Wagner'in Ukrayna'da ve Afrika'da kanlı operasyonlar yürüttüğü kaydedilerek, bu operasyonlarda insan hakları ihlalleri yaşandığı da vurgulandı.

        Wagner'in yasaklı terör örgütü olarak ilan edilmesi kararında ise sebep olarak, grubun faaliyetlerinin kapsamı, yurt dışındaki İngiliz vatandaşlarına yönelik tehditleri ve küresel çapta terörle mücadeleye destek verme amacı gösterildi.

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        Ukrayna'nın Wagner'in terör örgütü ilan edilmesi çağrısına da yanıt verildiği belirtilen açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'ya koşulsuz desteğini sürdürecek ve Rusya saldırganlığını kınamaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Daha önce İngiltere'nin Wagner'le ilişkili 13 kişiye yaptırım uyguladığı hatırlatılan açıklamada Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

        Tugendhat, "Yasaklama kararı Wagner grubunu gerçekte oldukları gibi adlandırıyor: Teröristler." ifadelerini kullandı.

        Bu hafta mecliste görüşülecek taslağın meclisten geçmesi halinde, Wagner, İngiltere'de yasaklı 79'uncu terör örgütü olacak.

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