İngiltere'de cinsel istismara uğradıklarını üniversitelerine rapor eden yüzlerce öğrenci, üniversitelerinin çoğu zaman şikayetlerini ciddiye almadıklarını ve açılan incelemeleri kapattıklarını söylüyor. Yaşadıkları bütün süreç bireylerde travma yaratıyor.

BBC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, geçtiğimiz bahar döneminde İngiltere'de üniversiteler 700'den fazla cinsel istismar iddiasına dair başvuru aldı.

Öğrenciler üniversiteleri itibarlarının zedelenmesi korkusundan dolayı cinsel istismar olaylarında bir sonuca varmadıklarını ve istismara uğradığını iddia eden öğrencilere de yeterli desteği sağlamadıklarını iddia ediyor.

Birleşik Krallık'taki üniversiteler konuyla ilgili geniş çaplı düzenlemeler yapmak için çalışıldığına dair açıklama yaptı.

Fakat öğrenciler maruz kaldıkları cinsel istismarı yetkili birimlere şikayet etmeye gittiği zamanı "zaman kaybı" olarak görüyor. Kimi öğrenciler ise "suçlu tarafın kendileriymiş gibi hissettirildiklerini" söylüyor.

İncelenen raporlara göre, geçen sene Birleşik Krallık'taki 81 üniversiteden 4'ü cinsel istismara dair 110'dan fazla şikayet ve 80 tecavüz suçlamasıyla yapılan şikayetlerde büyük paydayı oluşturuyor.

Yaşanan bazı istismarlarda, öğrenciler ve üniversiteler saldırıyı gerçekleştiren kişi için polise şikayette bulundu.

Fakat, üniversitelerde cinsel istismar ve tecavüz konusunda izlenmesi gereken yollara dair kesin bir bilgi yok. Her şey öğrenciye veya üniversitedeki yetkiliye bağlı kalıyor.

Cinsel istismar kurbanları, düzensiz sistemin kendilerini yüz üstü bıraktıklarını söylüyor.

Üniversiteye ve polise maruz kaldığı tecavüzü belirten bir öğrenci, kendisine saldıran adamı üniversitenin kampüsünde sürekli gördüğünü ve bu duruma karşı gerekli güvenlik sisteminin sağlanmadığını belirtiyor.

Bir başka öğrenci maruz kaldığı cinsel saldırıdan sonra yurda korkmadan gidemediğini söylediği zaman, üniversite tarafından kütüphanede kalabileceği cevabını aldığını söylüyor.

"SANKİ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNULAN BENİM"

Cambridge Üniversitesi'nde okuyan 21 yaşındaki Dani, üniversitedeki danışmanının kendisine uygunsuz ve cinsel içerikli mesajlar atmasının ardından panik atak krizleri yaşadığını söylüyor.

Aldığı dersi bırakmasından sonra, danışmanı hakkında şikayetçi olmak isteyen Dani'ye yapması gerekenle ilgili üniversite tutarsız tavsiyeler verdi.

Dani danışmanını rapor etmeyi başardıktan sonra da, danışmanı hakkındaki iddialarını başkalarına anlattığı takdirde üniversite tarafından taciz suçundan cezalandırılabileceği söylendi.

Yaşadıklarını BBC UK'e anlatan Dani, "Tüm bu süreç boyunca hakkında şikayette bulunulan benmişim gibi hissettim." dedi.

Disiplin kurulunun toplanmasından önce, Dani tacizci danışmanı ile aynı ortamda olmak istediği için kurulun toplandığı odanın dışında olmayı talep etti. Bu genelde yerel mahkemelerde talep edildiğinde alınan bir karar olmasına rağmen üniversite Dani'nin talebini reddetti. "Şikayetçi olduğum danışmanın avukatı bana sorular sorarken, sadece iki koltuk ilerisinde şikayetçi olduğum danışman oturuyordu." dedi.

Danışman hakkında suçlamalara dair sadece dört cümlelik bir özür mektubu cezası aldı. Danışmanının alması gereken cezayı ise şikayetçi taraf olan Dani aldı. Dani'nin üniversite kampüsündeki bazı binalara girmesi yasaklandı.

Danışman hala üniversite çalışmaya devam ediyor.

"ZAMAN KAYBI"

Gerçek adı değiştirilmiş bir başka kurban ise Alice. Alice bir öğrenciyi "stealthing" suçundan rapor etti. İngilizce "stealthing" olan "gizlilik, gizli hareket" anlamlarına gelen "cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılması" anlamına geliyor.

Avukatların yaptığı açıklamalara göre, bu olay kişinin potansiyel olarak tecavüze yeltenmesi anlamına geliyor. Çünkü, bireyler cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmak konusunda anlaşmışlar fakat partnerin haberi olmadan prezervatif çıkarılmış ise yaşanan birliktelik kayıtlara "rızası dışında gerçekleşen birliktelik-tecavüz" olarak geçiyor.

Yaşadığı olayın ardından, Alice sosyal medyada aynı öğrenci hakkında başka kadınlar tarafından yazılan iddiaları görünce cesaretini toplayıp şikayetçi olması gerektiğini düşünmüş. Ve Cambridge Üniversitesi'nin cinsel istismar suçlarına karşı aldığı korkunç kararlara rağmen harekete geçti.

Sosyal medya üzerinde aynı adamla aynı olayı yaşayan sekiz kadınla da konuşan Alice, üniversitesini de kendisinin ve diğer sekiz kadının yaşadıkları konusunda bilgilendirdi. Üniversiteden disiplin kurulunun tarih gününü bekleyen Alice, şikayetinin düştüğü bilgisine ulaştı.

Üniversitenin disiplin kurulu tarafından alınan bir karar ile Alice'in şikayeti artık "taciz" suçlaması olarak sayılmıyordu.

Şu an mezun olan Alice, kendisini taciz eden adamın hala üniversitede olduğunu ve hakkında hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Cambridge Üniversitesi sözcüsü, "Öğrencilerimizin kendilerini desteklenmiş ve bilgilendirilmiş hissetmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi. Fakat üniversite her zaman yapılacak daha fazla şeyin olacağını da ekledi.

Yaşanan tüm bu süreç Alice'in kendi cümleleriyle "zaman kaybı" iken, aynı zamanda Alice'in hayatını da mahvetti.

İNGİLTERE'DE ÖĞRENCİLER ŞİKAYET ETTİKLERİNDE NE OLUYOR?

Her üniversite farklı olmakla beraber, genelde ve olması gereken hali ile üniversite olayı soruşturması için bir yetkiliyi atıyor.

Daha sonra, akademik personelin ve bazen de öğrenci başkanlarının da katıldığı şikayetçi taraf ve şikayet edilen taraf ayrı ayrı dinleniyor. İddiaların doğru olup olamayacağına karar veriliyor.

Bu sürecin oldukça kısa olması gerekiyor, fakat cinsel istismara maruz kalan bir kadın bu sürecin yaklaşık dokuz ay aldığını söyledi.

Bazı üniversiteler şikayetçi olan tarafı ilk seferde dinleyip daha sonra olacakları şikayetçi olunan ve üniversite arasındaki bir problemmiş gibi ele alıyor.

Yapılan araştırmalara göre, üniversite cinsel istismar suçları için verilen kararlar okuldan uzaklaştırmadan, üniversitedeki barlara girişin yasaklanmasına kadar verilebiliyor. Fakat yaşadıkları travma sonucunda bazı şikayetçilerin eline geçen ise sadece bir özür mektubu oluyor.

Sussex Üniversitesi'nde, cinsel istismar üzerine alınan bir yaptırım kararı 250 Pound para cezası şeklinde. Fakat öğrenci o dönem içinde bir daha başını belaya sokar ise verilen para cezasını ödeyecek.