İngiltere'de ülkeye başbakanlık edecek Muhafazar Parti liderinin seçiminde Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'ın daha önce Türkiye ile ilgili dile getirdiği iddialar tekrar tartışma yarattı.
Mordaunt, 2016 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için yürütülen Brexit kampanyasının önde gelen isimlerindendi.
Bu dönemde Mordaunt, Türkiye'nin AB'ye üye olma olasılığının yüksek olduğunu, İngiltere'nin bunu engellemek için hiçbir olanağının olmadığını, İngiltere'ye binlerce Türk'ün gelmesini engellemek için Brexit'e destek vermenin gerekli olduğunu dile getirmişti.
Mordaunt, 2016 yılında BBC'de sunucu Andrew Marr'ın programında Türkiye'nin AB'ye üye olmasının çok olası olduğunu dile getirmişti.
Ancak Mordaunt'nın bu sözleri o dönemde yanlış olduğu için eleştirildi.
İngiltere'nin o dönem bir AB üyesiyken Türkiye'nin üyeliğini veto etme hakkı vardı.
Bugün ise başbakanlık yarışı tam gaz devam ederken kimi analistler ve gazeteciler Mordaunt'ın bu sözlerinden ötürü lider olarak seçilmemesi gerektiğini dile getiriyor.
Guardian gazetesine yazan ve 1991-1998 yılları arasında AB'nin Türkiye büyükelçisi olan Michael Lake, 'o dönem de şimdi de Türkiye'nin AB üyesi olma ihtimali olmadığını' dile getirerek Mordaunt'ın insanları yanıltan bu sözleri dolayısıyla bile başbakan olmaması gerektiğini dile getirdi.
Pazar günü BBC'deki programda sunucu Sophie Raworth, Bakan'ın o dönemki sözlerini hatırlattı, İngiltere'nin veto hakkı hakkında yanlış bilgi verdiğini dile getirerek Mordaunt'ı zorladı.
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İngiltere'de Türkiye ile ilgili sözleri başbakan adayı Mordaunt'a zorluk çıkardı/ingiltere-de-turkiye-ile-ilgili-sozleri-basbakan-adayi-mordaunt-a-zorluk-cikardi-3478206
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