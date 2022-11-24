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İngiltere'de tren yolu çalışanlarının grev kararı hükümeti endişelendiriyor

İngiltere'de tren yolu çalışanlarının 8 gün genel greve gidecek olması, Rishi Sunak hükümetini endişelendirdi. Ulaştırma Bakanı, ekonomik şartlar nedeniyle çalışanların maaşının enflasyon oranında artamayacağını bildirdi.

Giriş: 24.11.2022 - 20:12 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de tren yolu çalışanlarının grev kararı hükümeti endişelendiriyor
İngiltere'de tren yolu çalışanları greve gidiyor
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AA

İngiliz hükümeti, gelecek ay toplu greve gitmeyi planlayan tren yolu çalışanlarıyla işverenler arasındaki anlaşmazlığın gereğinden uzun sürdüğünü belirtti.

İngiltere'de tren yolu çalışanlarının, gelecek ay ve ocak ayının ilk haftasında toplam 8 gün boyunca greve gitmeyi planlaması İngiliz hükümetini endişelendiriyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, konuya ilişkin İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, tren yolu çalışanlarıyla yaşanan ücret artışı konusundaki anlaşmazlığın gereğinden fazla uzadığını, çalışanların ücretlerinin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasının ekonomik şartlar nedeniyle mümkün olmadığını söyledi.

İşçi sendikalarına şirketlerle anlaşmaları konusunda yardımcı olmayı kabul eden Bakan Harper, "Bu süreçte, iki tarafı bir anlaşmaya varmaya teşvik etmek, aynı zamanda serbest bir bilgi akışı sağlayarak sürecin olabildiğince hızlı ilerlemesini temin etmek gibi bir rolüm olduğunu kabul ediyorum." diye konuştu.

İngiltere'de hali hazırda yaklaşık 40 bin tren yolu çalışanı 13-14 Aralık, 16-17 Aralık, 3-4 Ocak ve 6-7 Ocak tarihlerinde her biri 48 saat olmak üzere 4 kez toplu greve gitmeyi planlıyor.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile son 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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