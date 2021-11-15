İngiltere'de terör tehdit seviyesi yükseltildi

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, dün Liverpool'da bir hastanenin önündeki takside meydana gelen patlamanın "terör olayı" ilan edilmesinin ardından bugün yaptığı açıklamada, ulusal terör tehdidi seviyesinin ciddiye yükseltildiğini açıkladı.
İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor.
"Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken, "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.
Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından belirleniyor. İngiliz istihbarat kurumu MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC; polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.
MİLLETVEKİLİNİN ÖDÜRÜLMESİ VE HASTANEDEKİ PATMALA TERÖR OLAYI İLAN EDİLMİŞTİ
İngiltere’de 1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki David Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantı sırasında 15 Ekim'de bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.
Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın "terör eylemi" olduğu açıklanmıştı.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel de Amess'in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, parlamenterlerin karşı karşıya kaldığı tehdidin artık "önemli" düzeyde kabul edildiğini bildirmişti.
Liverpool kentinde dün bir hastanenin önündeki takside meydana gelen patlamanın da "terör olayı" olduğu bildirilmiş, yolcu tarafından araca bir patlayıcının getirildiği ve daha sonra araçta meydana gelen patlama sonucu bu kişinin öldüğü kaydedilmişti.
Polis, şüpheli dört kişinin Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındıklarını bildirdi.
Yanan aracın içinde hayatını kaybeden kişinin kimliği hala açıklanmadı.
Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson, taksinin şoförü David Perry'nin patlamanın etkisini sınırlamak için "kahramanca" hareket ettiğini söyledi.
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