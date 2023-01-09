DEFRA uygulamalarını incelemek üzere Avam Kamarası tarafından görevlendirilen Çevre ve Gıda Komitesi (EFRA) plastik atık yönetimi sorununun çözümünü geçen yıl düzenlediği panellerle tartışmıştı.
İngiltere Çevre Bakanı Thérèse Coffey, paket yiyecek ve içeceklerde kullanılan tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamaya hazırlandıklarını söyledi.
Bakan Coffey, "Bu sorunu doğrudan çözmek için harekete geçmeye kararlıyım. Son yıllarda zaten büyük adımlar attık - ancak daha yapılacak çok şey olduğunu biliyoruz ve halkın çağrılarına bir kez daha kulak verdik" dedi.
Coffey, yasağın gelecek nesiller için doğal çevreyi korumakta etkili olacağını belirtti.
İngiltere tek kullanımlık plastik pipetler, karıştırıcılar ve kulak çöplerini 2020'de yasaklamıştı.
Greenpeace'in Birleşik Krallık'taki siyasi kampanyalarının sorumlusu Megan Randles, gelişmeyi olumlu karşıladıklarını ancak daha fazla eyleme ihtiyaç olduğunu söyledi:
"Bir plastik seliyle mücadele ediyoruz ve bu önlem, musluğu kapatmaktansa paspas almaya çalışmak gibi."
Randles, hükümete plastik tüketimini azaltmak için sıkı hedefler belirleme ve "düzgün işleyen bir yeniden kullanım planı içeren anlamlı bir strateji geliştirme" çağrısı yaptı.
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İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsiler yasaklanacak/ingiltere-de-tek-kullanimlik-plastik-catal-bicak-tabak-ve-tepsiler-yasaklanacak-3554606
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