İngiltere'de tartışılan fotoğraf

Wayne Rooney, efsaneleştiği Old Trafford'a geri döndü. Kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren İngiliz futbolcu, Manchester United'in Huddersfield Town'u 3-1 yendiği maçı yerinde izledi.

Kırmızı Şeytanlar’da attığı 253 golle kulübün gelmiş geçmiş en golcü ismi olan 33 yaşındaki oyuncu eski evine döndüğü anı Instagram hesabından yayınlarken, kulüp de "Bugün özel bir konuğumuz var" mesajını, "kral" etiketiyle paylaştı.

Ancak yıldız futbolcu, 13 sezon boyunca alkışlar ve tezahüratlarla çimlerine çıktığı Old Trafford'a bu kez, her taraftar gibi üst aramasından geçerek girdi. Bu fotoğraf İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

Yıldız futbolcu kariyerinin neredeyse tamamını geçirdiği Manhcester United'da 5'i Premier League zaferi olmak üzere toplam 16 kupa kaldırdı. Michael Carrick ile birlikte Premier League, Fa Cup, Şampiyonlar Ligi, Lig Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanan iki İngiliz futbolcudan biri unvanın da sahibi.