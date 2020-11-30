İngiltere'de 'tam kapanma' işe yaradı: Vaka sayılarında keskin düşüş

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Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de üç haftayı aşkın bir süredir uygulanan 'tam kapanma' kuralları salgının hızını yavaşlattı.

New York Times'ta yer alan habere göre, İngiltere'de Kasım ayının başında yürürlüğe giren yeni tedbirlerin ardından, ülkedeki günlük vaka sayısı yüzde 30 oranında düştü.

Imperial College'ın yaptığı araştırmaya göre, salgından daha çok etkilenen İngiltere'nin bazı bölgelerinde vaka sayılarındaki düşüş daha keskin oldu.

Vaka sayılarındaki düşüşe rağmen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, "Ayağımızı pedaldan henüz çekemeyiz. Tünelin ucundaki ışığı görürken, kaydettiğimiz ilerlemeyi boşa harcayamayız" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de uygulanan 'tam kapanma kuralları' Çarşamba günü gece yarısından itibaren sona erecek. Ancak vaka sayılarının dağılımına göre, bazı bölgelerde tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.