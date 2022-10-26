İngiltere'de Sunak dönemi: İngiliz gazetelerinin manşetinde kabine değişikliği var
İngiltere'de yeni başbakan Rishi Sunak’ın görevdeki ilk günü İngiliz gazetelerinin birinci sayfasında yer aldı. Gazeteler, haberlerinde Sunak’ın kabine değişikliğiyle beraber, halka seslenişinde verdiği mesajlara yer verdi.
İngiltere’de Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Rishi Sunak kabinesini oluşturdu.
50 günden kısa bir zaman önce Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışını kaybettiği Liz Truss’ın istifasıyla başbakanlık koltuğuna oturan Sunak’ın görevdeki ilk günü İngiliz gazetelerinin birinci sayfasında yer aldı.
Gazeteler, birinci sayfa haberlerinde Sunak’ın kabine değişikliğiyle beraber, halka seslenişinde verdiği mesajlara yer verdi.
The Daily Star gazetesi, Çarşamba sabahı renkli bir birinci sayfayla okurlarının karşısına çıkıyor. “The Hokey Cokey” isimli İngiliz çocuk şarkısına atıfla, yeni kabinede kimin dahil olup, kimin artık yer almadığına göz atan gazete, Dominic Raab’ın kabineye dönüşünü de tiye alıyor
Kapakta yer alan diğer üç politikacının aksine fotoğrafı tercih edilmeyen Raab’ın yüzü yerine kavanoz içinde bir beyin görseli kullanılıyor. Bir kutu içerisinde ise, “Rishi Sunak dün Beyinsiz Adam'ı başbakan yardımcısı yaptı” ifadelerine yer veriliyor.
Raab, yeni hükümetin Başbakan Yardımcısı olarak görev yapacak.
Metro gazetesi Sunak ile Kral 3. Charles’ın Buckingham Sarayı'ndaki görüşmesinde çekilen fotoğrafı birinci sayfasına taşıyor.
İş Dünyasından Sorumlu Bakan Jacob Rees Mogg’un yeni kabinede olmaması ve Truss hükümetinin İçişleri Bakanı iken istifa eden Suella Braverman’ın aynı göreve geri dönüşü gibi önemli değişiklikler de yine birinci sayfadan işaret ediliyor.
The Daily Express gazetesi ise odağına Sunak’ın, ülkenin yüzleştiği “derin ekonomik krizle mücade ederek yeniden güven kazanma sözünü alıyor.
Manşetinde Sunak’a “gözüpek” benzetmesi yapan gazete, “Hataları giderme sözü verdi” ifadelerine yer veriyor.
Daily Mail gazetesi de Sunak'ın selefi Truss'un "hatalarını düzeltme" sözüne ve kabineye dair ayrıntılara yer veriyor.
“Bana bırakın Sayın Majesteleri” manşetini atan gazete, Sunak ve Kral 3. Charles’ın tokalaştığı büyük bir fotoğrafı da okurlarıyla paylaşıyor.
The Sun gazetesi, Başbakanlık Konutu’nun kedisi Larry ile Sunak’ın fotoğraflarını kullandığın birinci sayfasında “Başbakan tanıdık yüzleri topladı” üst başlığını atıyor.
Başlıkta ise Boris Johnson’ın büyük bir destekçisi olan eski İş Dünyasından Sorumlu Bakan Jacob Rees-Mogg’un yeni kabinede yer bulamamasına gönderme yaparak, Sunak’a ait bir konuşma balonu içerisinde “En azından Mogg’dan kurtuldum Larry” ifadelerine yer veriyor.
Gazete ayrıca yeni başbakanın önceki kabinede yer alan 11 isme yeni kabinede yer vermediğini not ediyor.
The Daily Mirror gazetesinin odağında ise ekonomi var. “Bu arada... gerçek dünyada” başlığıyla yeni başbakanın karşı karşıya olduğu krizin boyutunu vurgulayan gazete, insanların “gerçek hayatta” yoksullukla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.
Gazeteye konuşan kişilerin ekonomik kaygılarını ve taleplerini aktaran gazete, “Milyoner Rishi Sunak başbakanlık görevine başlarken, halk hayat pahalılığının yarattığı çaresizlik içinde” diyor.
Guardian da birinci sayfasında Kral 3. Charles ile Sunak’ın Buckingham’da çekilmiş fotoğrafını kullanan gazetelerden.
Liz Truss hükümetinde İçişleri Bakanı iken istifa eden Suella Braverman’ın yeni kabinede yer alması da gazetenin vurguladığı konulardan.
Braverman, hükümetin göç politikası konusundaki resmi bir belgeyi, parlamentodan güvendiği bir çalışma arkadaşına kişisel e-posta adresi üzerinden gönderdiği gerekçesiyle istifa etmişti.
Sunak'ın "dürüstlük ve hesap verebilirlik" taahüdünde bulunduğunu hatırlatan gazete, buna rağmen başbakanın güvenlik ihlali nedeniyle görevini bırakan Braverman'ı İçişleri Bakanlığı'na atamasının bir tür “kumar” olduğunu yazıyor.
Gazetelerin çoğu gibi, i da Sunak'ın yeni kabinesinde kimlerin yer alacağına dair detayları paylaşıyor.
The Daily Telegraph gazetesi, Sunak’ın “Hatalar yapıldı ama ben bunu çözeceğim” sözlerini manşete taşıyor. Spotta ise “Başbakan zor kararlar alınacağı konusunda uyarıyor” ifadelerine yer veriliyor.
Financial Times gazetesi ise manşetinde “Sunak derin krizle karşı karşıya” diyor.
Kabine değişikliğine değinen gazete, haberinde Jeremy Hunt'ın "istikrar ve güven odaklı maliye bakanı olarak görevinde tutulduğunu" ve Sunak'ın seçilmesinin "piyasalardaki kargaşayı hafiflettiğine" dair bazı emarelerin bulunduğu belirtiyor.
The Times gazetesi de Sunak’ın “Hataları düzelteceğim” sözlerine manşetten paylaşıyor.
Gazete, kabinenin büyük çoğunluğunun korunduğu vurgusunu yapıyor.
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İngiltere'de Sunak dönemi: İngiliz gazetelerinin manşetinde kabine değişikliği var/ingiltere-de-sunak-donemi-ingiliz-gazetelerinin-mansetinde-kabine-degisikligi-var-3532843
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