İngiltere'de sokağa çıkışlar sınırlandırıldı, ticari işletmeler kapatıldı - LONDRA

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Sınırlı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günde, Londra sokaklarının boş olduğu gözlemlendi.- Ölü sayısı 335 olduİngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 artarak 335'e çıkmıştı.

Ölü sayısı artarken Johnson, pazar günü kalabalıklar halinde sokağa çıkılmasının ardından yaptığı açıklamada, daha sert önlemleri hayata geçirebileceklerini söylemişti.

Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükumeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında değişikliklere gitmek zorunda kalmıştı.

Hükumet, geçen hafta yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına karar vermişti. Ayrıca Londra'da metro hatlarının kısmen kapatılmasına yönelik uygulama da hayata geçmişti. Geçen hafta barlar, restoranlar, kafe ve sinema gibi işletleler de kapatılmıştı.