İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in, İngiliz çocuk yardım kuruluşu Barnardo's'un eski üst düzey yöneticisi Javed Khan'dan sigara kullanımının azaltılmasına ilişkin talep ettiği raporda, sigara satın alabilme yaşının her yıl kademeli olarak artırılması önerisi gündeme geldi.
Ülkede 18 olarak belirlenen sigara satın alabilme yaşının her yıl 1 yıl artırılarak, tütün ürünlerine ulaşımın zorlaştırılması ve böylelikle hükümetin, 2030'a kadar sigara içerenlerin oranının yüzde 5'in altına düşürülmesi hedefine (Smokefree 2030) ulaşması amaçlanıyor.
SÜPERMARKETLERDE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN SATIŞININ YASAKLANMASI ÖNERİSİ YAPILDI
Raporda, hükümete, ülke genelinde tütün bulunabilirliğini sınırlandırmak için tüm çevrim içi tütün ürünleri satışını yasaklaması ve süpermarketlerin de satışlarını durdurması çağrısında bulunuldu.
Ayrıca, raporda, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS), pratisyen hekimler, hastaneler, psikiyatristler, ebeler, eczacılar veya diş hekimleri aracılığıyla, sigara içenlerin sağlık hizmetleriyle olan her etkileşiminde "sigarayı bırakmaları yönünde tavsiye ve destek sunulması" önerisi yer aldı.
Sigara paketlerinin çekiciliğini azaltmak için paketlerle ilgili yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğine de değinilen raporda, sigaranın bırakılmasını teşvik için kitle iletişim kampanyası da önerildi.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in, Khan'ın raporunda yer alan önerileri değerlendireceği bildirildi.
İNGİLTERE'DE YAKLAŞIK 6 MİLYON SİGARA İÇİSİ VARon sigara içicisi var
İngiltere'de yaklaşık 6 milyon, Birleşik Krallık genelinde ise 7 milyon sigara içicisi var ve tütün, önlenebilir hastalıklar ve ölümün en büyük tek nedeni olmaya devam ediyor.
Sigaranın, İngiltere'deki kanser ölümlerinin dörtte birine neden olduğu tahmin edilirken, 2019'da 75 bin kişi sigaranın neden olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.
İngiltere'de sigaranın yol açtığı hastalıklar, NHS'e de yılda 2,5 milyar sterline mal oluyor.
"SİGARA İÇMEYİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA ZORLAŞTIRMAMIZ GEREKİYOR"
Raporu hazırlayan Javed Khan, yaptığı açıklamada, "Şimdi sigara içmeyi mümkün olduğunca zorlaştırmamız, sigarayı bırakmanın mümkün olduğu kadar kolay olması ve dumansız bir nesil için yol açmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Hükümetten, mevcut hedeflerinin ötesine geçmesi çağrısında bulunan Khan, "Hükümetin daha cesur olması gerekiyor. Gelecek nesilleri bu son derece bağımlılık yapan ve ölümcül üründen korumak için daha fazlasını yapması gerekiyor. Hükümet, tütün endüstrisini tütün ürünleri satmaktan caydırmak için elinden geleni yapmalı" dedi.
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