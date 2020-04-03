03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de doktorların, hayatta kalma ihtimali daha düşük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının solunum cihazlarını, yaşama ihtimali daha yüksek hastalara vermek zorunda kalabileceği öngörüldü.
İngiliz Tabipler Birliği (BMA),hastanelerin kapasitelerinin aşılması durumunda neler yapılacağını içeren bir kılavuz yayımladı. Belgeye göre, böyle bir durumda sağlık çalışanları "hayati kararlar" almaya zorlanacak.
AA'nın haberine göre, doktorlar, salgının olmadığı normal şartlarda yoğun bakım tedavisi uygulanabilecek bazı hastalara, bu imkanın sunulmamasına karar verebilecek.
Solunum cihazı gibi sınırlı imkanların kullanılmasıyla ilgili kararların önemine dikkat çekilen belgede, "Sağlık çalışanları, hayatta kalma olasılığı daha yüksek hastaların tedavisinin sağlanması için bazı hastalardan tedavi imkanlarını geri çekmek zorunda kalabilir." ifadesi kullanıldı.
İYİLEŞMEKTE OLAN HASTALARIN BİLE SOLUNUM CİHAZI ALINABİLECEK
Belgede bunun, durumu stabil hatta iyileşmekte olan ancak genel durumu aynı cihaza ihtiyaç duyan diğer bir hastadan daha kötü olan kişiler için de geçerli olabileceği belirtildi.
BMA Tıp Etiği Komitesi Başkanı Dr. John Chisholm, konuya ilişkin açıklamasında, alınacak bu "zor kararların öfkeye neden olabileceğini bildiklerini" vurgulayarak, "Kimse bu kararları vermek istemiyor, ancak kapasitenin aşılması durumunda bu kararların alınması gerekiyor." dedi.
GELECEK HAFTA SADECE YENİ 30 SOLUNUM CİHAZI HAZIR OLACAK
Halihazırda 8 bin solunum cihazı bulunan ülkede minimum 30 bin solunum cihazına ihtiyaç duyuluyor. Ancak gelecek hafta sadece 30 adet cihaz teslim edilecek olması endişelere yol açıyor.
İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı dün 563 artarak 2 bin 352'ye yükselmişti.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.
İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.
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