İngiltere'de 'Prens ve Türk' skandalı

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İngiliz The Daily Telegraph, York Dükü Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson'un, eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Selman Türk'ün yaklaşık 40 milyon sterlinlik uluslararası dolandırıcılığın bir parçası olarak şüpheli ödemeler aldığını iddia etti.

Haberde Türk vatandaşı Nebahat Evyap İşbilen'in Türkiye'den kaçmasına ve İngiliz pasaportu almasına yardımcı olması için Prens Andrew'a, toplam 750 bin sterlinlik 'hediye' ödemesi yaptığı da ifade edildi.

Habere göre Dük'e yapılan ilk ödeme, Selman Türk'ün Pitch@Palace isimli yatırımcı yarışmasından bir ödül kazanmasından birkaç gün sonra geldi. Türk'le bağlantılı 350 bin sterlinlik ek ödemeler, eski eşine de 225 bin sterlin yollayan bir hesap aracılığıyla Prens Andrew'a yapıldı.

Nebahat Evyap İşbilen mahkemedeki ifadesinde Türkiye'de tutuklanacağından ve 90 milyon dolarlık servetine el konacağından korktuğu dönemde Selman Türk'ün Türkiye'den kaçmasına yardımcı olduğunu ve bütün mali işlerinin yönetimini bankacıya devrettiğini bildirdi. İşbilen'in avukatı, müvekkilinin herhangi bir ödemeden haberdar olmadığını ve bir dolandırıcılık mağduru olduğunu ifade etti.

Nebahat Evyap İşbilen'in eşi eski AK Parti milletvekili İlhan İşbilen 2015 yılında FETÖ davası kapsamında tutuklanmıştı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) duyurduğu Pandora Papers adlı belgelerde Nebahat Evyap İşbilen 2017 yılında hesaplarına tedbir kararı konulmadan önce varlıklarını Türkiye’den çıkarıp Britanya Virjin Adaları’na aktardığı yer almıştı. Nebahat İşbilen Evyap Holding’in eski hissedarı ve yöneticisi.