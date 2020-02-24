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İngiltere'de PKK yasağına TAK ve HPG de dahil edecek

İngiltere'de İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil edileceğini duyurdu. İngiltere İçişleri Bakanlığı, kararın terör örgütü PKK'yla mücadeleye zarar vermeye çalışan bireysel faaliyetleri engelleyeceğini belirtti. 2 aşırı sağcı grup da terör örgütleri listesine alınacak

24.02.2020 - 19:32 | Güncelleme:
İngiltere
AA

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yasak kararı, TAK ve HPG adlarını da içine alacak şekilde genişletilecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2 aşırı sağcı grubun terör örgütleri listesine alınması ve PKK'nın diğer adlarının da listeye eklenmesine yönelik düzenleme, parlamentoya sunuldu.

Düzenleme kapsamında Sonnenkrieg Division adlı Neo-Nazi grup listeye dahil edilecek ve "System Resistance Network" de daha önce yasaklanan National Action adlı örgütün diğer bir adı olarak kayda geçirilecek.

Yeni yasak karar kapsamında ayrıca PKK'ya üyelik de TAK ve HPG adlarını içine alacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Açıklamada, PKK'nın uzun zamandır terör faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek, bu kararların örgütle mücadeleye zarar vermeye çalışan bireysel faaliyetleri engelleyeceği vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere ve Almanya'daki son saldırıların şiddet içeren aşırıcılık tehdidini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu grupları yasaklamak suretiyle nefret dolu söylemlerini yaymalarını zorlaştırıyoruz." dedi.

İngiltere'de yasaklı örgütlere destek verenler, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

ABD, TAK'ı "PKK'nın uzantısı" kabul ederken, AB'nin terör örgütleri listesinde ise, "PKK'dan ayrı örgüt" olarak yer alıyor.

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