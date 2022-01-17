İngiltere'de 'party gate' krizi sürüyor

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Johnson, İngiltere'deki sokağa çıkma yasağı döneminde bir dizi partiye katıldığı ve böylece kendi açıkladığı koronavirüs kurallarını ihlal ettiğine dair haberler üzerine istifa çağrılarıyla karşı karşıya. Ülke basını, ABD Başkanı Richard Nixon'ın istifası ile sonuçlanan Watergate skandalına gönderme yaparak krize "party gate" adını verdi.

İngiltere'de Boris Johnson ve ekibinin karantina dönemindeki partilerine bir yenisi daha eklendi. The Mirror'ın haberine göre Boris Johnson geçen yıl Noel'den önce savunma danışmanının veda partisine katıldı ve bir konuşma gerçekleştirdi. Steve Higham'ın ayrılışının onurun gerçekleşen parti, iddiaya göre Aralık 2020'de başbakanlık konutunda gerçekleşti.

Gazetenin haberine göre, başbakan Higham'a özel gerçekleştirilen etkinliğe “hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etmek için birkaç dakika” katıldı. Söz konusu partiye de, danışmana kısaca veda eden “az sayıda başbakanlık personeli” katıldı.

Geçen hafta da Başbakan Johnson, 20 Mayıs 2020'de Downing Caddesi'nde yaklaşık 30 kişilik bir toplantıda bulunduğunu kabul etmiş ve özür dilemiş ancak bunun bir iş etkinliği olduğunu anladığında ısrar etmişti.