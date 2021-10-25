İngiltere'de pandemi önlemlerinin sıkılaştırması için çağrılar artıyor
İngiltere'de hükümetin Covid-19 önlemlerini sıkılaştırması için çağrılara bir yenisi eklendi. BBC'ye konuşan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin maliyeden sorumlu kıdemli üyesi Rachel Reeves, hükümetin B Planını devreye koyması gerektiğini söyledi.
Bugün BBC'ye konuşan Maliye Bakanı Sunak ise "B Planını derhal devreye almamızı gerektirecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.
İşçi Partisi'nden Reeves, "Yapılması gereken ilk şey A Planını daha iyi uygulamak" dedi ve ekledi:
"Bilim insanları evden çalışmamızı ve maske takmamızı tavsiye ediyorsa bunu yapmalıyız.
"Fakat ne A ne de B planlarında olan bazı önlemler de var: Örneğin Covid-19 olan kişilere ilk günden yasal hastalık ödeneği verilmeli. Kamusal mekanlarda daha iyi havalandırma sağlanmalı."
Aynı programa katılarak bu taleplere yanıt veren Maliye Bakanı Sunak ise tüm verileri sürekli olarak incelediklerini ve mevcut koşullarda B Planına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.
Durumu incelemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Sunak, olası yeni önlemlerin ekonomiye büyük bir etkisi olmayacağını, bu nedenle çalıştırılamayan işçilerin maaşlarının yüzde 80'ini ödemek gibi desteklerin geri gelmeyeceğini belirtti.
İngiltere'de ilk iki aşıyı olmamış kişilerin sayısı azaldığı için yeni aşılamalar yavaş ilerliyor.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, üçüncü doz takviye aşılamanın ise dün günlük 325 bin ile rekor kırdığını söyledi.
'Acil servisler zorlanmaya başladı'
Bu konu bugün Sky News televizyonunun da gündemindeydi.
Programa katılan hükümetin uzmanlarla oluşturduğu Aşılama ve Bağışıklık Komitesi'nden Prof. Adam Finn, aşılama programının her şeyi kontrol altına almaya yetmeyeceğini söyledi:
"İnsanların daha fazla hızlı test yapmasını, kalabalık yerlerde büyük sayılarla bir araya gelmemelerini, maske kullanmalarını sağlamamız gerekiyor.
"Vakalardaki artışı durdurmak ve işleri kontrol altına almak istiyorsak bütün bunları şu anda yapmamız gerekiyor.
"Aksi takdirde kışın sağlık sistemi tıkanma noktasına gelebilir."
Royal College of Emergency Medicine'den (Kraliyet Acil Tup Koleji) Dr. Katherine Henderson da hastanelerdeki acil servislerin zorlanmaya başladığını, hastane kapılarında ambulansların sıraya girmek zorunda kaldığını açıkladı.
Ülkedeki günlük vaka sayıları 50 bini aşarak Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyelere çıktı.
Analiz: Jim Reed, BBC Sağlık Muhabiri
İngiltere'de geçen hafta her 55 kişiden biri Covid-19 oldu.
Bu Ocak ayından bu yana en yüksek oran.
Hükümetin maske ve aşı pasaportu zorunluluğu ile evden çalışma tavsiyesi konusunda adım atması gerektiğini düşünenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Çok sayıda doktor ve NHS temsilcisi de aynı görüşte.
İşçi Partisi'nin bu konudaki pozisyonu ise bugüne kadar net değildi.
Rishi Sunak'ın, İşçi Partili Reeves'in çağrısına verdiği "B Planını derhal devreye almamızı gerektirecek bir durum yok" yanıtındaki "derhal" kelimesi, diğer bakanların konu hakkındaki görüşlerinden bir farklılaşmaya işaret ediyor olabilir.
Burada en önemli verilerden biri de hastanelerde Covid-19 tedavisi gören kişilerin sayısı.
Şu anda bu sayı 6 bin 405. Bu, Eylül'dekinden daha yüksek değil. Ocak'taki 34 binlik zirvenin ise epey altında.
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İngiltere'de pandemi önlemlerinin sıkılaştırması için çağrılar artıyor/ingiltere-de-pandemi-onlemlerinin-sikilastirmasi-icin-cagrilar-artiyor-3231639
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