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Haberler Otomobil

İngiltere'de otomobil üretimi 66 yılın dibinde

İngiltere’de üretilen otomobil sayısı geçen yıl yüzde 9,8 azalarak 1956'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi

Giriş: 27.01.2023 - 07:15 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de otomobil üretimi 66 yılın dibinde
AA

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede üretilen otomobil sayısının geçen yılı yüzde 9,8 azalarak 775 bin 14’e gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl otomotiv sektörünü vuran küresel çip krizi nedeniyle ülkede otomobil üretiminin 1956 yılından bu yana en zayıf performansını gösterdiği belirtildi.

SMTT açıklamasında, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle ağırlıklı olarak elektrikli otomobil üretiminde kullanılan ve Çin’de üretilen yarı iletken çiplerin tedarikinin uzun süre sağlamadığı, İngiltere’de de bunun yansıması olarak otomobil üretiminin olumsuz yönde etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede 2001'de 1,3 milyon seviyesinde olan yıllık otomobil üretiminin, Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma kararının alındığı 2016 yılında yapılan referandumdan bu yana düzenli olarak azaldığı kaydedildi.

SMMT açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen MMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "(Otomotiv sektöründe ülke olarak) Dış yatırımları çekecek bir dizi önlemimiz olduğundan emin olmalıyız.” ifadesine yer verildi.

İngiliz hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “İngiltere'nin otomotiv üretimi için dünyanın en iyi yerlerinden biri olarak kalmasını sağlamaya kararlıyız.” değerlendirmesine bulunuldu.

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