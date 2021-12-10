İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 58 bin 194 vakanın kaydedilmesi ile günlük vaka sayısı 8 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 10 milyon 719 bin 165’e ulaşırken, son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 146 bin 255'e yükseldi. İngiltere’de 8 Ocak’ta 67 bin 794 vaka tespit edilmişti.
OMİCRON VAKA SAYISI BİN 265'E YÜKSELDİ
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık genelinde son 24 saatte 448 kişide daha Covid-19'un Omicron mutasyonun tespit edildiği duyurularak, ülke genelindeki Omicron vaka sayısının bin 265'e yükseldiği belirtildi.
UKHSA, aralık ayı ortasına kadar ülkedeki tüm vakaların yarısından fazlasının Omicron mutasyonundan kaynaklanacağını ve bu büyümenin hız kesmeden devam etmesi halinde, ülkede ay sonuna kadar 1 milyondan fazla enfeksiyon olacağını ifade etti.
UKHSA'dan Bağışıklama Başkanı Dr. Mary Ramsay yaptığı açıklamada, "Bu erken tahminler dikkatle ele alınmalıdır. Veriler ikinci aşıdan birkaç ay sonra, insanların Delta mutasyonuna kıyasla Omicron mutasyonuna yakalama riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.
Ramsay, "Ancak aşıların Covid-19'un ciddi semptomlarına karşı daha yüksek koruma göstermesini bekliyoruz, bu nedenle henüz ilk iki dozunuzu almadıysanız lütfen hemen bir randevu alın" ifadelerini kullandı.
OMİCRON'A KARŞI İKİ DOZ AŞI YETERLİ DEĞİL
İngiltere'deki sağlık yetkilileri Omicron mutasyonunun yayılmasını durdurmak için iki doz Covid-19 aşısının yeterli olmadığı konusunda uyardı. İngiltere'de Covid-19'un Omicron ve Delta mutasyonlarına ilişkin yürütülen bir araştırmanın ilk sonuçlarına göre, aşıların Omicron’u durdurmada Delta’ya kıyasla daha az etkili olduğu ortaya konuldu. Bununla birlikte araştırmada, destekleyici doz olarak bilinen üçüncü bir aşılamanın virüse karşı yaklaşık yüzde 75 koruma sağladığı belirtildi.
Araştırmada, 581 Omicron vakası ve binlerce Delta vakasının incelenmesi ile elde edilen verilere göre, Oxford-AstraZeneca aşısının ve Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğinde önemli bir düşüş görüldüğü belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!