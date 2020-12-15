İngiltere'de nüfusun tamamına Covid-19 aşısı yapılması 1 yıl sürebilir

Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) üyesi Sir Jeremy Farrar ile Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Tim Cook'un ortak kaleme aldığı ve tıp dergisi Anaesthesia'da yayımlanan bir makalede, İngiltere'de yapılmaya başlanan Covid-19 aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
AA'nın haberine göre, makalede, hiçbir dönemde ülkelerin tüm nüfusu aşıladığına şahitlik edilmediğini, şu anki aşamada bunun gerçekleştirilmesi için liderliğe ve kültürel duyarlılığa ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.
COVID-19 AŞISININ KISA SÜREDE GELİŞTİRİLMESİ DİKKATE DEĞER BİR BAŞARI
Ülkedeki aşılama ölçeğinin küçümsenmemesi gerektiğine işaret edilen makalede, haftanın 5 günü, günlük 500 kişiyi aşılayabilecek 1000 aşı merkezinin oluşturulmasıyla İngiltere'de tüm nüfusun ancak 1 yılda aşılanabileceği kaydedildi.
Bilim insanları, makalede Covid-19 aşısının çok kısa sürede geliştirilmesinin "dikkate değer bir başarı" olduğunun altını çizerken, İngiltere'nin önünde daha uzun bir yol olduğu uyarısında bulundu.
İngiltere nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin aşı olmayı reddedebileceği aktarılan makalede, yüzde 80'in aşı olması durumunda "bir dereceye kadar sürü bağışıklığının gerçekleşebileceği ve bunun virüsün yayılmasını önleyerek hem aşılananları hem de aşılanmayanları koruyacağı" kaydedildi.
İngiltere'de 2 Aralık'ta Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının yaygın kullanımına izin verilmiş ve 8 Aralık'ta ilk aşı yapılmaya başlanmıştı. Aşıların saklama koşullarındaki zorluklar nedeniyle ülkede 50 aşılama merkezi ilan edilmiş ve ilk aşılamaların bu merkezlerde öncelikli olarak 80 yaşın üstündekilere, bakım evinde kalanlara ve bakım evi çalışanlarına yapılması kararlaştırılmıştı.
NOEL'DE ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİ KARARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Öte yandan, Sağlık Hizmetleri ve İngiliz Tıp Dergilerinde yayımlanan ortak bir makalede, hükümete Noel'de Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuldu. Makalede, Noel'de aile üyelerinin aynı evde toplanmasının vaka sayılarını arttırabileceğine işaret edildi.
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