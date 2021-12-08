İngiltere'de "Noel partisi videosu" istifa getirdi

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Johnson'ın İklim Değişikliği Konferansı (COP) Sözcüsü gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, istifa kararını, videonun Kovid-19'la mücadelede dikkatleri dağıttığı için aldığını söyledi.

İngiliz halkının, salgınla savaşta çok büyük fedakarlıklar yaptığını kaydeden Stratton, "Söylediklerim, insanların uymak için her şeyi yaptıkları kuralları, hafife alıyor gibi görünüyordu. Amacım asla bu değildi. Hayatımın geri kalanında bu sözler için pişmanlık duyacağım ve hepinize bunun için derinden özürlerimi sunarım." dedi.

TARTIŞMALI NOEL PARTİSİ

Hükümet, geçen hafta ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılan parti iddialarının ardından baskı altında.

Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiği ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediği yazılmıştı.

Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.

TEPKİ ÇEKEN VİDEO

Başbakan ve Başbakanlık bir parti yapıldığı yönündeki iddiaları reddetse de dün ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personelinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görüldü.

18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan Başbakanlık çalışanları, Başbakan'ın o dönemki basın sekreteri Allegra Stratton'a partiyle ilgili soru soruyor.

Sorularına şakacı bir tonla yanıt veren Stratton, "Eve gittim." derken, bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı duyuluyor.

Bunun üzerine "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyen Stratton, daha sonra "Bu kaydediliyor mu?" diye soruyor.

JOHNSON ÖZÜR DİLEDİ

İngiltere Başbakanı Johnson, bugün video nedeniyle özür dilerken, istifa çağrılarını reddetmişti. Videoyu görünce çok sinirlendiğini kaydeden Johnson, konunun incelenmesi ve Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği belirlenen çalışanlar hakkında disiplin işlemi yapılması için talimat verdiğini duyurmuştu.

Johnson, konuya ilişkin ilk haberlerin ardından, Kovid-19 kurallarının çiğnenmemesinden "memnun" olduğunu söylese de o sırada yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında bu tür etkinlikler yasaktı.