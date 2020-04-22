22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yavaş kaldığını söyledi.
Avam Kamarası, ilk sanal toplantısını "Başbakana Sorular" oturumuyla düzenledi.
Salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında sadece 50 parlamenterin salonda bulunmasına izin verilirken diğerleri oturumu online takip etti.
Oturumda soruları, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra dinlenmeye devam eden Başbakan Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab cevaplandırdı.
Starmer, 4 Nisan'da İşçi Partisi liderliğine geldikten sonra katıldığı ilk "Başbakana Sorular" oturumunda hükümeti koronavirüsle mücadele konusunda eleştirdi.
"KARANTİNADA, TESTLERDE YAVAŞ KALDIK"
İngiltere'nin koronavirüs testleri konusunda "çok yavaş ve diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kaldığını" kaydeden Starmer, hükümetin nisan sonuna kadar günde 100 bin test sözü verdiğini, oysa şu anda 18 bin test yapıldığını belirterek, 8 gün içinde hedefe nasıl ulaşılabileceğini sordu.
Koruyucu ekipmanlar konusunda ise sağlık çalışanlarının korktuğunu çünkü doğru malzemeye sahip olmadıklarını söyleyen Starmer, hükümetin bu konuda İngiliz üreticilerin çağrılarına da cevap vermediğini belirtti.
Starmer, "Karantinada yavaş kaldık, testlerde yavaş kaldık, koruyucu ekipmanlarda yavaş kaldık. İngiliz firmalarından talep almada yavaş kaldık." dedi.
"TESTLERDE KATLANAN BİR ARTIŞA İHTİYAÇ VAR"
Raab ise hedefe ulaşmak için "katlanan bir artış" yapılması gerektiğini kabul ederek, test kapasitesinin şu anda günlük 40 bin olduğunu ve hükümetin 100 bini yakalamak için bir dizi ortakla çalıştığını söyledi.
Koruyucu ekipman talebini karşılamanın uluslararası alanda büyük bir zorluk olduğuna işaret eden Raab, bir milyar ürünün teslim edildiğini ancak hükümetin daha fazlası için çaba sarf etmek zorunda kaldığını dile getirdi.
Raab, başka bir soru üzerine de 69 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ancak ölen yaşlı bakımevleri çalışanlarının sayısını bilmediğini aktardı.
HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100’e yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!