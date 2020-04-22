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İngiltere'de muhalefet, hükümeti Kovid-19'la mücadelede yavaş kalmakla suçladı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri, hükümeti koronavirüs salgını ile mücadelede yavaş kalmakla suçladı. İşçi Partisi'nin lideri Starmer, İngiltere'nin koronavirüs testleri konusunda çok yavaş ve diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kaldığını ifade etti.

22.04.2020 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere
AA

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yavaş kaldığını söyledi.

Avam Kamarası, ilk sanal toplantısını "Başbakana Sorular" oturumuyla düzenledi.

Salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında sadece 50 parlamenterin salonda bulunmasına izin verilirken diğerleri oturumu online takip etti.

Oturumda soruları, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra dinlenmeye devam eden Başbakan Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab cevaplandırdı.

Starmer, 4 Nisan'da İşçi Partisi liderliğine geldikten sonra katıldığı ilk "Başbakana Sorular" oturumunda hükümeti koronavirüsle mücadele konusunda eleştirdi.

"KARANTİNADA, TESTLERDE YAVAŞ KALDIK"

İngiltere'nin koronavirüs testleri konusunda "çok yavaş ve diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kaldığını" kaydeden Starmer, hükümetin nisan sonuna kadar günde 100 bin test sözü verdiğini, oysa şu anda 18 bin test yapıldığını belirterek, 8 gün içinde hedefe nasıl ulaşılabileceğini sordu.

Koruyucu ekipmanlar konusunda ise sağlık çalışanlarının korktuğunu çünkü doğru malzemeye sahip olmadıklarını söyleyen Starmer, hükümetin bu konuda İngiliz üreticilerin çağrılarına da cevap vermediğini belirtti.

Starmer, "Karantinada yavaş kaldık, testlerde yavaş kaldık, koruyucu ekipmanlarda yavaş kaldık. İngiliz firmalarından talep almada yavaş kaldık." dedi.

"TESTLERDE KATLANAN BİR ARTIŞA İHTİYAÇ VAR" 

Raab ise hedefe ulaşmak için "katlanan bir artış" yapılması gerektiğini kabul ederek, test kapasitesinin şu anda günlük 40 bin olduğunu ve hükümetin 100 bini yakalamak için bir dizi ortakla çalıştığını söyledi.

Koruyucu ekipman talebini karşılamanın uluslararası alanda büyük bir zorluk olduğuna işaret eden Raab, bir milyar ürünün teslim edildiğini ancak hükümetin daha fazlası için çaba sarf etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Raab, başka bir soru üzerine de 69 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ancak ölen yaşlı bakımevleri çalışanlarının sayısını bilmediğini aktardı.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI 

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100’e yükseldi.

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