İngiltere'de muhalefet, Başbakan Boris Johnson'ı, aradan bir hafta geçmesine rağmen ABD vatandaşı George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi konusunda sessiz kalmakla eleştirdi.
İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda, Başbakana Sorular oturumu yapıldı.
Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer, Floyd'un öldürülmesi karşısında şok olduğunu belirterek, "Cinayet, ABD ve diğer ülkelerdeki ırkçılığa ışık tutuyor." dedi.
Starmer, Johnson'ın bu konuda henüz bir şey söylememesinin kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Ama umarım (Johnson),ABD Başkanı Donald Trump'la bir sonraki konuşmasında, Trump'ın olaylara verdiği karşılık konusunda İngiltere'nin tiksintisini ifade eder." dedi.
Johnson, bu sözler üzerine George Floyd'un öldürülmesinin şok edici ve mazur görülemez olduğunu ancak halkın barışçıl bir şekilde protesto etmesi gerektiğini söyledi.
"ABD'DE OTOKRASİYE TEHLİKELİ BİR KAYMA VAR"
İskoçya Ulusal Partisinin İngiltere Parlamentosundaki grubunun lideri Ian Blackford ise, Trump'ın olaylar karşısındaki eylem ve söylemlerinin endişe verici olduğunu belirterek, "ABD'de otokrasiye tehlikeli bir kayma olduğunu görüyoruz. Böyle zamanlarda halk, liderlik etmeleri ve harekete geçmeleri için seçilmişlere bakar. Ancak George Floyd'un öldürülmesinin üzerinden 7 gün geçti ve İngiliz hükümeti henüz bir açıklama yapmış veya üzüntüsünü ifade etmiş değil." dedi.
Johnson'ı bu oturuma kadar konudan kaçmaya çalışmakla suçlayan Blackford, Başbakanın ABD Başkanı Trump'a ne dediğini ve "Siyahların hayatı değerlidir." ifadesini kullanıp kullanmayacağını sordu.
"TABİİ Kİ SİYAHLARIN HAYATI DEĞERLİDİR"
Başbakan Johnson, bu soru üzerine, "Tabii ki siyahların hayatı değerlidir. Sadece Amerika'da değil, dünyada ve ülkemizde de hissedilen öfkeyi, acıyı tamamen anlıyorum." diye konuştu.
Johnson, protesto hakkını da desteklediğini ancak gösterilerin yasalara ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılması gerektiğini söyledi.
"İKİYÜZLÜLÜK OLUR"
Bir kez daha söz alan Blackford, İngiltere'nin dünyada ifade, basın ve toplanma özgürlüklerini desteklemesinin zorunlu olduğunu ve ABD'deki olaylara gözlerini kapatmasının ikiyüzlülük olacağını ifade etti.
Blackford, İngiltere'nin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi gibi olaylara müdahalelerde kullanılan malzemelerin ihracını gözden geçirip geçirmeyeceğini de sordu.
Başbakan da, "olası şikayetlere bakmaktan mutlu olacağını" ve İngiltere'nin ihracatının mevzuata uygun olmasını teminde "titizlik gösterdiğini" belirtti.
ABD'DEKİ OLAYLAR
46 yaşındaki George Floyd, 26 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.
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