İngiltere'de milletvekillerinin güvenliği tartışılıyor

AA

Saldırının ardından, parlamento üyelerine yönelik tehditler yeniden gündeme geldi.

İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, Amess'in ölümünün ardından yaptığı hoşgörü çağrısı nedeniyle kendisini ölümle tehdit eden 76 yaşındaki bir adamın bugün gözaltına alındığını açıkladı.

Amess'in seçmenleriyle birebir yaptığı görüşme sırasında öldürülmesi, bu tür görüşmelerde güvenliğin nasıl sağlanacağı tartışması başlattı.

Polisin, bu tür görüşmeler öncesi milletvekillerine eşlik etmesi veya öncesinde seçmenlerin aranması olası önlemler arasında gösteriliyor.

Diğer yandan bu durumun seçmenleri görüşmeye gelmekten alıkoyabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca kaynak eksikliği de diğer bir sorun olarak öne çıkıyor.

AİLELERİ SİYASETİ BIRAKMALARINI İSTİYOR

Öte yandan bazı milletvekilleri, tehditler nedeniyle güvenliklerinden endişe eden aile üyeleriyle parlamentoda göreve devam etme arasında kaldıklarını söyledi.

Guardian'a konuşan bir milletvekili, "Kocam, bunun daha ne kadar daha kadar devam edebileceğini soruyor. Daha ne kadar tehdit almamız gerekiyor? Buna değer mi? Doğrusu şu anda ona verecek cevabım yok." dedi.

Eski bakanlardan Andrea Leadsom ise "Birçoğunun aileleri, neden bunu yaptıklarını soruyor veya siyaseti bırakmaları için yalvarıyor. Yine de milletvekillerini harekete geçiren şey, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme arzusudur. Bu kadar basit ve derin." ifadelerini kullandı.

Ülkede Amess'ten önce, 1979'da Airey Neave, 1981'de Robert Bradford ve 1984'te Anthony Berry ve 2016'da Jo Cox saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

AMESS, MECLİSTE ANILDI

İngiltere'de öldürülen milletvekili David Amess, 1997'den bu yana üyesi olduğu Avam Kamarası'nda düzenlenen özel bir oturumda anıldı.

Oturumun başlangıcında Amess için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Oturumu açan Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, Amess'in öldürülmesiyle gündeme gelen milletvekillerinin güvenliğine ilişkin sorunların hak ettiği öncelikle ele alınmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapma sözü verdi.

Başbakan Boris Johnson ise konuşmasında Amess'i "parlamento sıralarının en kibar ve en nazik kişisi" olarak tanımladı.

Ailenin yasını paylaştıklarını kaydeden Johnson, ölüm şeklinin Amess'in başarılarını gölgelemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Başbakan, Amess'in tüm yeni milletvekillerine "arkadaşlık ve destek" sunduğunu ve sadece toplumda neyin yanlış olduğunu göstermeye değil, aynı zamanda bu konuda bir şeyler yapmaya da inandığını belirtti.

David Amess'in seçim bölgesi olan Southend'e şehir statüsü verilmesi için büyük çaba gösterdiğine değinen Johnson, bu konuda karar aldıklarını ve Kraliçe'nin de onay verdiğini duyurdu.

Johnson, "Ölümü asla doldurulamayacak bir boşluk bırakırken, anısını yaşatacak, mirasını sürdürecek ve kötülük yapanların kazanmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

TERÖR EYLEMİ İLAN EDİLDİ

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.

Haber ajansı PA, saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyururken, terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.