İngiltere'de maske takmak yeniden zorunlu hale geldi

Covid-19’un Güney Afrika'da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron’un İngiltere’de 2 kişide tespit edilmesinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty ve Baş Bilimsel Danışmanı Patrick Wallace ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Johnson, mutasyonun dünyaya yayıldığını ve bu erken aşamalarda mutasyona dair yeterli bilgi olmadığını belirtti. Johnson, Covid-19'un yeni mutasyonu nedeniyle İngiltere'nin "hedefli ve orantılı önlemler" alması gerektiğini vurgulayarak, bu önlemlerin bilim adamlarına mutasyonu tanımlayabilmeleri için zaman kazandıracağını ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki iş yükünü azaltacağını aktardı.
MASKE VE PCRE TESTİ ZORUNLU OLACAK
Johnson, yeni mutasyon türüne önlem olarak ülke genelindeki tüm mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımının bugünden itibaren yeniden zorunlu hale geleceğini ifade etti.
Ayrıca uluslararası seyahatler için yeni kuralların getirildiğini söyleyen Johnson, İngiltere'ye gelen tüm yolcuların ülkeye varışlarından sonraki 2'inci günün sonunda bir PCR testi yaptırmaları ve negatif bir test sonucu alana kadar kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurdu.
OMICRON TEMASLILARINA KARANTİNA ÇAĞRISI
Johnson ayrıca, Omicron vakası görülen bir kişi ile yakın temasta bulunan herkesin aşılama durumundan bağımsız olarak 10 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini ekledi.
Seyahatleri tamamen durdurmak istemediğini söyleyen Johnson, seyahat önlemlerinin herhangi bir yeni mutasyonun yayılmasını azaltacağını ancak durduramayacağını ifade etti. Johnson önlemlerin 3 hafta sonra tekrar gözden geçirileceğini söylerken, bir sonraki incelemede kısıtlamaların kaldırabileceğini umduğunu belirtti.
Johnson, daha fazla kişiye üçüncü doz destekleyici Covid-19 aşısı verilmesi için Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinden (JCVI) ek dozlar ile aşının ikinci dozu arasındaki farkı düşürmesini istedi.
Omicron İngiltere’de 2 kişide tespit edildi
2 KİŞİDE OMICRON MUTASYONU GÖRÜLDÜ
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, İngiltere’de 2 kişi de Omicron mutasyonu tespit edildiğini belirtmiş, vakalardan 1’inin başkent Londra'nın kuzey doğusundaki Chelmsford şehrinde, diğerinin ise Nottingham'da olduğunu aktarmıştı. Söz konusu bölgelerde Covid-19 testleri yapılacağını ifade eden Javid, 2 vakanın "bağlantılı" olduğunu ve bu bağlantının Güney Afrika'ya kadar takip edildiğini ifade etmişti.
İngiltere'de yeni mutasyonun yayılmasını önlemek amacıyla yeni önlemlerin alınabileceğini belirten Javid, "Gerektiği takdirde daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğimiz konusunda her zaman çok net olduk. Bu, pandeminin sona ermekten çok uzak olduğunun gerçek bir hatırlatıcısıdır. Şu anda herkesin yapabileceği bir şey var, lütfen aşı olun" demişti.
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