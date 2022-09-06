İngiltere'de Liz Truss dönemi başlıyor: Johnson 'Benden bu kadar millet' diyerek başbakanlığa veda etti

Getty Images Liz Truss ve Boris Johnson

İngiltere'de dün iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, bugün Boris Johnson'ın istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e sunmasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı olarak atanacak. Truss'ın günün ilerleyen saatlerinde kabinesini açıklaması bekleniyor. Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olacak.

Başbakan olarak son konuşmasını bu sabah Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde yapan Boris Johnson, sözlerine "Benden bu kadar millet" diyerek başladı.

Hükümetinin başarılarını anlatan Johnson, yeni Muhafazakar Parti hükümetinin enerji krizi başta olmak üzere önündeki güçlükleri aşacağını belirtti ve Liz Truss'a tam destek verdi.

Johnson partisine "Liz Truss'ın arkasında birleşme" çağrısı yaptı.

Johnson ve Truss, birkaç saat içinde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i ziyaret etmek üzere İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gidecek.

Johnson istifasını sunduktan kısa süre sonra Truss, Kraliçe tarafından başbakanlığa atanacak.

İngiltere'de monarşinin hükümet kurma görevini yeni başbakana verme geleneği Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan devam etse de Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumu nedeniyle bu kez gelenek bozuldu.

Truss'ın kabinesinde, halen İş Dünyasından Sorumlu Bakan olarak görev yapan Kwasi Kwarteng'in Maliye Bakanı, Başsavcı olarak görev yapan Suella Braverman'ın İçişleri Bakanı; Eğitim Bakanı olarak görev yapan James Cleverly'nin ise Dışişleri Bakanı olarak atanması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel ve Kültür Bakanı Nadine Dorries ise yeni kabinenin açıklanması öncesi istifa etti.

Liz Truss'ı yeni görevinde bekleyen ilk zorluk enerji kriziyle mücadele olacak.

Truss Pazar günü BBC'ye yaptığı açıklamada, başbakan olması halinde bir hafta içinde enerji krizine çözüm bulmaya yönelik bir planı kamuoyuna açıklama sözü vermişti. Truss halkın "enerji faturalarını ödeyebilmesine yardımcı olmak için derhal harekete geçeceğini" söylemiş ancak planının ayrıntılarını açıklamamıştı.

Truss'ın planları dahilinde enerji faturalarının dondurulmasının da seçenekler arasında olduğu bildiriliyor.

BBC'ye konuşan Truss'ın ekibinden bir kaynak, "birçok önlemin" gündemde olduğunu, bu konuda Perşembe günü bir açıklama yapılabileceğini söyledi.