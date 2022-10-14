İngiltere’de Kraliyet Posta İdaresi (Royal Mail), gelecek yıl Ağustos ayı itibarıyla 6 bin işçinin işine son verileceğini duyurdu.
Şu an toplam 140 bin kişinin çalıştığı kurum yönetimi, şirket içinde devam eden grevleri ve artan iş kayıplarını gerekçe gösterdi.
Çalışan sayısını toplam 10 bine kadar azaltmayı hedefleyen posta şirketi, planı işçilere bildirmeye başladığını söyledi.
Royal Mail ayrıca yıllık zararının 350 milyon sterline (yaklaşık 400 milyon dolar) ulaşmasını beklediğini açıkladı. Bunda düşük hacimli kargoların gönderimi kadar, grevlerin de etkili olduğu söylendi.
Şirket, grevlerin ardından zararın 450 milyon sterline (yaklaşık 510 milyon dolar) ulaşabileceği konusunda uyardı.
Royal Mail CEO’su Simon Thompson, “Oldukça üzücü bir gün yaşıyoruz. İş kayıplarını duyurduğumuz için üzüntü içindeyiz. Zorunlu işten çıkarmaları önlemek ve etkilenen herkesi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.
İletişim İşçileri Sendikası’na (CWU) bağlı Royal Mail işçileri, bu hafta iş koşullarının düzeltilmesi ve zam talepleriyle 19 günlük yeni bir greve başladı. Grevlerden birisi de büyük indirim ve alışveriş günü olarak bilinen Kara Cuma’da (Black Friday) olacak.
Türkiye'de "Muhteşem Cuma" ve "Efsane Cuma gibi adlarla bilinen Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı, ABD'de başlayan bir gelenek. Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.
CWU Genel Sekreteri Dave Ward, Royal Mail’in işçi çıkarma planının “kötü bir yönetimin ve maaşlar dahil şartların topyekûn düşük tutulmasının bir sonucu” olduğunu söyledi.
Thompson ise “Gidilen her grev, mali şartlarımızı kötüye götürdü” dedi ve şöyle devam etti:
“CWU’nın grev kararı, ne yazık ki daha fazla işçinin işinden olma riskini giderek artırıyor.”
Royal Mail, yılın ilk yarısında grevlerin şirkete maliyetinin 70 milyon sterlin (yaklaşık 80 milyon dolar) olduğunu açıkladı.
Ward ise, Thompson’ın açıklamalarına, “Bu şirket kurtarmanın bir yolu değil” diyerek yanıt verdi.
Gönüllü işten çıkarmalar karşılığında çalışanlarına iki yıla kadar maaş imkanı tanıyan eski düzenlemenin “artık karşılanamaz” olduğunu belirten şirket, bu konuyla ilgili de sendikayla masaya oturmak zorunda kalacaklarını belirtti.
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İngiltere'de Kraliyet Posta İdaresi bir yıl içinde 6 bin kişiyi işten çıkaracak/ingiltere-de-kraliyet-posta-idaresi-bir-yil-icinde-6-bin-kisiyi-isten-cikaracak-3529266
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