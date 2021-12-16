İngiltere'de bu yılın rekor vaka sayısı!

İngiltere'de son 24 saatte 78 bin 610 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle "bu yılki en yüksek vaka sayısı"na ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 146 bin 791'e çıktı.
Son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edildi ve bu, 8 Ocak'ta bildirilen önceki en yüksek vaka sayı olan 68 bin 53'ü geride bırakarak "en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti.
Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 51 milyon 332 bin 920'ye ulaşırken, bunlardan 46 milyon 842 bin 497'sine ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 24 milyon 732 bin 162'ye ulaştı.
"GÜÇLENDİRİCİ AŞILAR, KESİNLİKLE HAYATİ"
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantı ve aşılama programına ilişkin son gelişmelerle ilgili baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve Dr. Nikki Kanan ile basın toplantısı düzenledi.
Herkesin güçlendirici aşıyı yaptırmasının "kesinlikle hayati" olduğunu belirten Johnson, "Korkarım aynı zamanda ulusal çapta, haftada yüzde 10 ve Londra'da neredeyse üçte bir oranında hastaneye yatışlarda kaçınılmaz artış görüyoruz." dedi.
Johnson, gelecek pazartesiden itibaren 12 ila 15 yaşındakilerin de ikinci doz Kovid-19 aşıları için randevu alabileceğini aktararak, "Çocukları okullarda tutmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek dönem okullara geri dönmeden önce aşılandığından emin olalım." diye konuştu.
Kovid-19 kurallarına uymadığı eleştirilerine de yanıt veren Johnson, kurallara uyduğunu ve her politikacının bunlara uyması gerektiğini vurguladı.
'HASTA SAYISI ARTABİLİR' UYARISI
Whitty de Omicron'un olağanüstü hızla ilerlemesi sebebiyle İngiltere Ulusal Sağlık Sistemine (NHS) ciddi tehdit oluşturduğunun altını çizerek, ilerleyen günlerde hastaneye başvuran önemli sayıda Omicron hastası olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Hastanelerin yoğun bakım ünitelerine giren hastaların sayısının artabileceği konusunda uyaran Whitty, Noel'den hemen sonra sayıların yükselebileceğine işaret etti.
Chris Whitty, insanların yaşlı aile üyeleriyle buluştuğunda, odalarının iyi havalandırıldığından emin olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!