İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bini geçerken, gerçek sayının 47 bin 343 olabileceği öne sürüldü.
Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 37 bin 48'e çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 4 artarak 265 bin 227 oldu.
Son bir günde 109 bin 979 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 3 milyon 681 bin 295'e yükseldi.
Bu arada, ölüm belgelerindeki Kovid-19 notunu esas alarak sayım yapan Ulusal İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre, 23 Mayıs'a kadarki virüs kaynaklı gerçek ölüm sayısı 47 bin 343 oldu. Bu sayının İngiltere ve Galler'de kayıtlara geçen 42 bin 173 ölüm ile İskoçya, Kuzey İrlanda ve hastanelerdeki son can kayıplarından oluştuğu açıklandı.
Kurumun açıklamasında, virüsten nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının düşmekte olduğu da bildirildi.
AVRUPA'DA KOVİD-19 ÖLÜMLERİNDE BİRİNCİ SIRADA
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda, 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.
Gevşeme kararları kapsamında, 1 Haziran'da birinci ve altıncı sınıfların yeniden ders başı yapacağı, açık hava pazarlarının açılacağı, 15 Haziran'dan itibaren de diğer perakende mağazalarına faaliyet izni verileceği açıklanmıştı.
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