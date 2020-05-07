İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm riski siyahilerde 4 kat daha fazla

İngiltere'nin resmi istatistik kuruluşu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde, siyahilerin beyazlardan 4 kat daha fazla hayatını kaybetme riski taşıdığını bildirdi.
Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) bugün yayımladığı rapora göre, siyahi kadınlar beyaz hemcinslerine göre 4,3, siyahi erkekler de beyaz hemcinslerine göre 4,2 kat daha fazla Kovid-19'dan ölme riski taşıyor.
Diğer etnik gruplarda da virüs nedeniyle hayatını kaybetme riski beyazlardan daha fazla seyrediyor.
Buna göre Bangladeş ve Pakistan kökenli kadınlarda beyazlara göre virüsten ölüm riski 3,4, erkeklerde ise 3,6 kat fazla.
Hint kökenlilerde de bu oran kadınlar için 2,7, erkekler için 2,4 olurken, Çinlilerde oranlar erkekler için 1,9, kadınlar için ise 1,2 olarak kayda geçti.
Veriler, İngiltere'de refah düzeyi düşük bölgelerde Kovid-19 nedeniyle ölüm riskinin ülkenin diğer bölgelerine göre 2 kat daha fazla olduğunu da ortaya çıkardı.
Bu noktada ONS raporunda, siyah ve diğer etnik toplulukların refah düzeyi düşük bölgelerde yoğunlaşmasının da ölüm riskinin fazlalığıyla bağlantı olduğuna işaret edildi.
Raporda, azınlıklardaki başka sağlık sorunlarının daha yaygın olmasının da Kovid-19 nedeniyle ölüm riskini artırdığına vurgu yapıldı.
İngiltere, Kovid-19 nedeniyle ölümlerde dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.
Ülkedeki ölü sayısı dün 30 bin 76'ya, vaka sayısı da 201 bin 101'e çıktı.
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