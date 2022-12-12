İngiltere'de onlarca uçuş iptal

AA

BBC'de yer alan habere göre, ülkeyi etkisi altına alan kar, buzlanma ve sisin ardından Heathrow ve Gatwick havalimanlarında 50'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Stansted Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, dün gece kar temizliği yapmak için tek pistin kapatıldığı ve tüm uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Öte yandan, Heathrow'da bugün havalimanına uçakların giriş ve çıkışları kısıtlanacak.

Stansted ve Gatwick'te ise uçuşların iptal edilip edilmeyeceği henüz belirtilmedi.

Bu arada, ülkede kötü hava koşulları nedeniyle tren seferleri de ertelendi ve bazı otoyollarda kazalar meydana geldi.

İskoçya, Londra ve güneybatı İngiltere için sarı hava uyarısının ve kesintilerin bu sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.